Nagy Márton most nagyon boldog lehetne, három és fél éve nem látott ütemben nőtt év elején a magyar gazdaság

Az idei első negyedévben a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adat szerint is 1,7 százalékkal nőtt a magyar gazdaság egésze az előző év azonos időszakához képest, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből.

Az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal tudott bővülni a gazdaság teljesítménye. Vagyis az elmúlt 15 negyedévből 8-ban sikerült negyedéves bázison növekedést elérni, így sikerült egy picit szépíteni a távozó Orbán-kormány eredményén. Igaz, a mellélövésekben nagy szerepe volt a vizionárius Nagy Mártonnak is, akinek sosem sikerült eltalálnia, hogyan is fog működni a magyar gazdaság. A növekedés beindulását folyton csak vizionáló miniszter most biztosan elégedetten csettintene. Fogalmazhatnék ugyanakkor úgy is, egyéves késéssel, de megérkezett az az adat, ami elmenne egy repülőrajtnak is.

Az adat még a Portfolió elemzői konszenzusánál is jobb lett, hiszen az elemzők várakozása 1,3 százalékos éves növekedést és 0,5 százalékos negyedéves növekedést vetített előre.

A statisztikai hivatal most még csak egy részleteket nem tartalmazó, úgynevezett első becslést tett közzé (a részletes GDP-adatot június 2-án teszik majd közzé). Így most csupán két mondatot írtak arról, hogy mik voltak a GDP-t leginkább befolyásoló tényezők. Eszerint „a bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását”.

Utóbbi azonban feltehetően egyáltalán nem a húzóágazatnak számító járműgyártásnak köszönhető, hanem a gödörből határozott életjeleket mutató akkugyáraknak. Az év első két hónapjában (egyelőre csak ez a két adat áll rendelkezésre az ágazatból) nagyjából negyedével nőtt az ágazat kibocsátása, januárban 27, februárban pedig 28 százalékkal, bár ez elsősorban a rendkívül alacsony bázisnak köszönhető.

Hogy az ipar év elején hozzá tud járulni a GDP-növekedéshez, az első két hónap teljesítménye alapján nem volt egyértelmű, így valószínűleg márciusról jó adatok érkezhetnek majd május elején. Az iparban januárban, bár a nyers adatok szerint az előző év azonos időszakához mérten 2,5 százalékkal csökkent a teljesítmény, a munkanaphatástól megtisztított adat szerint sikerült 0,3 százalékos szerény növekedést elérnie. Decemberhez képest pedig 1,5 százalékkal volt nagyobb a kibocsátás. A lelkesedés azonban nem tartott sokáig, hiszen a február ismét jelentősebb visszaesést hozott a teljesítményben, 1,5 százalékkal csökkent a kibocsátás volumene, ami csak azért aggasztó, mert ekkora mínuszt egy eleve alacsony előző évi bázishoz képest sikerült összehozni.

Az építőiparban sem szűnt meg a már jó ideje tartó fűrészfogazás, vagyis a jobb és a rosszabb hónapok váltakozása. Januárban öt hónapja nem látott rossz teljesítményt produkált az ágazat az éves szintű 11,4 százalékos zuhanásával és a decemberhez mért 8,8 százalékos visszaesésével. Ez egyébként az elmúlt két év második legpocsékabb teljesítménye volt. Februárban viszont megérkezett a menetrendszerűnek is nevezhető szépítés: éves bázison csak 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke, míg januárhoz képest 4,9 százalékkal sikerült nőnie az ágazat teljesítményének. Az viszont aggasztó a jövőre nézve, hogy a szerződésállomány tavaly őszi felfutása lecsengett, és már csak 9,4 százalékkal haladta meg az előző évi szintet.

A magyar gazdaság egyik húzóágazatára, a lakosság fogyasztására, vagyis a kiskereskedelemre viszont idén eddig nem lehetett panasz. Igaz, ebben vélhetően nagy szerepe volt az Orbán-kormány választás előtti jóléti osztogatásainak is. A kiskereskedelmi forgalom ugyanis januárban 3,5 százalékkal haladta meg az előző évi szintet, aminél jobb teljesítményre legutóbb tavaly áprilisban volt példa. Ezt februárban már egy 3,8 százalékos bővülés követte, ráadásul abban a hónapban a benzinkutak forgalma volt az, ami jócskán meglódult. Három éve nem látott növekedést hozott a február a kutakra (még mielőtt kitört volna az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárásával energiaválság kezdte volna fenyegetni Európát). Mivel azonban a jóléti osztogatások az előttünk álló hónapokban is támogathatják a kiskereskedelmi forgalom bővülését, amit az alacsony inflációs környezet is támogat, a GDP-növekedés legfőbb támogatója lehet az ágazat.

A kiskereskedelem mellett a turizmus is azon ágazatok közé tartozhat, amelyek stabilan jó teljesítményt tudnak nyújtani, idén év elején 4-6 százalék körüli növekedésekről adott számot a statisztikai hivatal az előző évi állapotokhoz képest.

Kapcsolódó cikkek

Nagy Márton: „Jövőre”

A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.

Székely Sarolta
gazdaság

Képtelen kilábalni a gödörből a magyar ipar, ismét csökkent a termelés februárban

A pozitív évkezdet után ismét visszaesett az ipar termelése.

Székely Sarolta
gazdaság

Három éve nem látott növekedést hozott a február a benzinkutakon

Utoljára 2022 novemberében volt a mostaninál nagyobb növekedés a benzinkutakon.

Székely Sarolta
gazdaság

Januárban 1500 milliárd forintot hagytunk a boltokban

Ez 471 milliárddal kevesebb a decemberinél és a tavaly januárinál is csak 27 milliárddal több.

Haász János
gazdaság

Annyira mélyen volt a hazai akkugyártás, hogy onnan már sikerült nőnie

Januárban is több mint negyedével nőtt a hazai akkugyártás, de ebben nagyon jelentős szerepe volt az egy évvel ezelőtti rendkívül alacsony bázisnak.

Székely Sarolta
gazdaság

Sorban harmadik hónapja nő több mint negyedével a hazai akkugyártás

A növekedés csak annak köszönhető, hogy brutális mélypontra jutott az ágazat egy évvel ezelőtt. Innen pedig könnyű nagyobbat ugrani.

Székely Sarolta
gazdaság

Az elmúlt két év második legrosszabb teljesítményével nyitotta az évet az építőipar

Az ágazat januári visszaesésében kirívóan nagy szerepe volt az út- és vasútépítések 25,6 százalékos zuhanásának.

Székely Sarolta
gazdaság

Egy korszak vége: Nagy Márton és a gazdaság, ami nem akart úgy működni, ahogy ő mondta

Hat éves politikai karriernek lett vége a Fidesz történelmi vereségével. Nagy Márton visszavonul a politikától, de számos emlékezetes momentumot hagy az utókorra.

Székely Sarolta
POLITIKA