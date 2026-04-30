Nem lehet felhőtlen az öröm az elemzők szerint, hiába jött meglepően jó adat a magyar gazdaságról

Meglepően jó teljesítményt nyújtott a magyar gazdaság az idei első negyedévben, hiszen szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,7 százalékos növekedés jött össze előző év azonos időszakához mérten, a tavalyi utolsó negyedévhez viszonyítva pedig 0,8 százalékos bővülés történt. Mivel sorban ez már a negyedik negyedév volt, hogy valamiféle növekedés történt a gazdaságban, lehet abban bizakodni, hogy magunk mögött hagytunk a tartós stagnálás időszakát, legalábbis így véli Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

Szerinte nem meglepő, hogy a szolgáltatások tudták leginkább segíteni a magyar gazdaság teljesítményét, és ezen belül is a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység volt a húzóerő. E mögött ők az Otthon Starthoz köthető ingatlanfejlesztésekhez kapcsolható előzetes tevékenységeket sejtik, mint például a műszaki, mérnöki tervezés. Felhasználási oldalon pedig a fogyasztás lehetett a húzóerő a beruházások minimális növekedése mellett.

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője is biztatónak nevezte az évkezdetet, sőt ő még a közeljövőt tekintve is részben optimista.

„A mostani, második negyedévtől a politikai bizonytalanság oldódása is segítheti a gazdasági aktivitást”,

hangsúlyozza, miközben visszautal a szerdán megjelent áprilisi felmérésekre, amelyek szerint – szemben az európai trendekkel – számottevően javult az üzleti bizalom itthon. Ugyanígy jó hatással lehet szerinte az uniós források felszabadításának és lehívásának lehetősége.

Azonban komoly kockázatok is árnyéka is rávetül a magyar gazdaságra. Nagy János szerint ez a közel-keleti háború elhúzódásából és a költségvetés kiadási oldalának esetleges csökkentéséből fakadhat.

Az iráni háborúra Virovácz is részletesebben kitért az elemzésében, ami miatt egyáltalán nem lehet felhőtlen az öröm az első negyedéves gazdasági teljesítmény láttán. A legfrissebb közel-keleti fejlemények alapján egyre inkább úgy látják, hogy elhúzódó konfliktus forgatókönyve válik egyre reálisabbá, ami miatt tartósan magasabb energiaárakkal lehet számolni. Így pedig pont mikor felívelhetne a magyar gazdaság, jelentős kihívással kell szembesülnie, ezért „rendkívül nagy a bizonytalanság”. Az ING mindezek nyomán egyébként továbbra is 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol az idei évre.

Kapcsolódó cikkek

Nagy Márton most nagyon boldog lehetne, három és fél éve nem látott ütemben nőtt év elején a magyar gazdaság

A GDP az év első negyedévében 1,7 százalékkal tudott növekedni, amire 2022 harmadik negyedéve nem volt példa. A növekedés beindulását folyton csak váró Nagy Márton elégedetten csettintene egy jó nagyot az adat láttán.

