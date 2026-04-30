Rossz volt az elvégzett munka minősége, ezért Fico szerződést bontott Paár Attiláék konzorciumával

A Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter felügyelete alatt épülő eperjesi (Prešov) kórház építése leállt. Az állam felmondta a szerződést azzal a szlovák–magyar konzorciummal, amelynek a kórházat építenie kellett volna, az építési területet pedig a Denník N információi szerint a katonai rendőrség őrzi. A miniszter szerint a munka rossz minősége már a kórház épületének statikai biztonságát veszélyezteti. A probléma a földszint feletti első emeletnél jelentkezett.

A hibákra egy rendszeres ellenőrzés során derült fény. „A műszaki ellenőrben gyanú merült fel, vizsgálatokat végzett, és az eredménnyel nem volt elégedett” – mondta a miniszter. Kaliňák azt a lehetőséget is megemlítette, hogy az építmény egy részét le kell bontani és újra kell építeni. Az alvállalkozók beszámolói alapján felmondták velük a szerződést, és nem folytathatják a munkát a területen. A párt szerint a háttérben az áll, hogy a konzorcium nem tartotta a határidőket.

A kórházat a Gyurkovics Sándor vállalkozóhoz köthető Bekor, valamint a magyar Confector és West Hungária konzorciumának kellett volna felépítenie. Utóbbi Paár Attila, az egyik leggazdagabb magyar oligarcha tulajdonában van, aki közeli kapcsolatban állt a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral.

A cégek az állam által meghatározott árnál körülbelül 100 millió euróval magasabb összeggel nyertek a közbeszerzésen. A szerződésben rögzített végleges ár bruttó 550 millió euró. A megbízás becsült értéke eredetileg nettó 360 millió euró volt, ami adóval együtt 430 milliót jelentett volna. Ez ráadásul nem a végleges összeg: ez csupán az építési költség, a berendezésekre további milliókra lesz szükség a lap szerint.

A kórház egyébként Robert Fico kiemelt projektje volt és szerették volna még a 2027-ben esedékes választás előtt átadni. A kivitelezőcsere keresztülhúzhatja Ficóék számításait. (Napunk)