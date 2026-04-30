Sok napsütéssel, eső nélkül jön a hosszú hétvége

A hét közepi lehűlés után péntektől fordul a kocka, május első napjaiban száraz levegő érkezik az ország fölé – írja az Időkép. Előrejelzésük szerint a nappali felmelegedés is fokozatosan erősödik a hosszú hétvége során: pénteken 15 és 20, szombaton 19 és 24, vasárnap már 21 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Sok napsütésre van kilátás, amit pénteken még több helyen, szombaton már csak az ország keleti, délkeleti felén zavarhatnak meg időnként lapos gomolyfelhők. Vasárnap országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Közben a hajnali fagyveszély is csökken, gyenge fagy szombat és vasárnap hajnalban már csak néhol a fagyzugokban fordulhat elő, hétfőtől pedig már ettől sem kell tartani.

A jövő hét eleje még melegebb napokat hoz, a maximumok sokfelé meghaladják majd a 25 fokot. Az aszályhelyzetben jövő hét közepétől lehet javulás, délnyugat felől érkezhet csapadék.