Suttyomban vette át megbízólevelét a fideszes Ágh Péter

Ágh Péter csütörtökön délután 4 óráig vehette át a megbízólevelét, és mivel ez nyilvános esemény az ugytudjuk.hu jelen szeretett volna lenni, amikor várhatóan délután 3 órakor megérkezik a képviselő az eseményre. Valójában azonban a közölt időpontnál jóval korábban toppant be a sárvári jegyzőségre, így esélyt sem hagyva arra a lap szerint, hogy sajtónyilvános eseményen vegye át a megbízólevelét.

Ráadásul saját Facebook-oldalán sem büszkélkedett el a történekkel, fotós bejegyzés formájában legalábbis nem. Helyette egy hosszú szöveges posztban írt arról, hogy „itt az együttműködés ideje”.

Ágh Péter, Fidesz
A Tisza elnöke Magyar Péter arra szólította fel Ághot, hogy ne vegye fel a mandátumát, ellenkező esetben Ághot az elkövetkező 4 évben levegőnek fogják nézni. A lap szerette volna megszólaltatni Ágh Pétert, de nem sikerült elérni.

Ágh Péter választókörzete azért is volt érdekes, mert egy tipikus orosz trükként itt indult el a választáson az a kamu Magyar Péter, aki még csak fotót sem adott le magáról a választási irodához, miközben a 444 mindent kiderített a Sárvár környékén a semmiből felbukkant, a kampányban végig rejtőzködő Magyar Péterről, akivel még a német ARD magyar kampányról szóló adása is foglalkozott (a műsorban megszólalt kollégánk is).

Megírtuk, hogy nem is a sárvári körzetben lakik, hanem Szombathely közelében, egy Bucsu nevű községben, hogy Ausztriában dolgozik, és ami a legfontosabb: hogy hithű fideszes. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt. Indulása kapcsán egyébként jelenleg is nyomozást folytat a rendőrség választási csalás gyanúja miatt.

Helyszíni riportunkat itt olvashatod a kamu Magyar Péterről.

A rejtőzködő Magyar Péter, aki valahogy mégis jelölt lett

Észak-Vas Magyar Péteréért tűvé tettem a választási irodától a már nem létező telefonkönyvön át csekélyke kapcsolati hálómig mindent, de hiába. 500 honfitársunknak viszont sikerült megtalálnia őt.

Az osztrák határig mentünk, hogy találkozzunk Magyar Péterrel, akiről közel ezer ember hitte azt, hogy ő az igazi

Az Ausztriában szobafestőként dolgozó férfi bujkál a sajtó elől. A választókerületében élők közül sokan szeretnék, ha a szavazást a kamu jelölt nélkül megismételnék.

Kevés sikeres húzása volt a Fidesznek a kampányban, de a tipikus orosz trükk, a kamu Magyar Péter legalább bejött

A sárvári választókerületben a Fidesz listán kikapott a Tiszától, az egyéni mandátumot viszont megszerezte, miközben a „független” Magyar Péter több száz szavazatot vitt el. A külképviseleti szavazatok összeszámlálása után ezen múlhat az egyéni mandátum.

