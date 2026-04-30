SZFE: Csuja László és Stőhr Lóránt méltatlan magánperformansz keretében szólította fel lemondásra az egyetem vezetését

„Rendhagyó formában vette kezdetét az SZFE összegyetemi fóruma [szerdán]. Az egyetem oktatói, Csuja László és Stőhr Lóránt méltatlan magánperformansz keretében lemondásra szólították fel a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratórium tagjait, valamint az egyetem vezetését” – írja közleményében a Színház- Filmművészeti egyetem kommunikációs igazgatója.

A közlemény azután érkezett, hogy a Telex megírta, két oktató is lemondásra szólította fel Sepsi Enikő rektort, valamint a fenntartó alapítvány kuratóriumának elnökét, Vidnyánszky Attilát. A cikk szerint Csuja és Stőhr felszólalásában arról beszélt, hogy az egyetem az Orbán-kormány alatt elvesztette az autonómiáját, továbbá nem tartja be az EU-s jogszabályokat.

Sepsi Enikő rektor beszédet mond 2025-ben Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Az SZFE közleménye szerint „a színpadon helyet foglaló egyetemi vezetők higgadtan fogadták a véleménynyilvánítás nem szokványos formáját. Ezt követően a fórumon a hallgatók átadták az egyetem vezetésének több pontban foglalt kérdéseiket is, melyek többségére helyben választ kaptak”. Azt is írják, hogy a hallgatói önkormányzat az eset másnapján elhatárolódott az akciótól.

Nem sokkal később a HÖK is közleményt adott ki, amiben arról írt, hogy az oktatók felszólalása után a hallgatók kérdéseket tettek fel a vezetőségnek, amikre „érdemi választ, megoldási javaslatot továbbra sem kaptak”. Hozzáteszik, „ezután spontán reakcióként szinte az összes jelenlévő hallgató elhagyta a fórumot”.

A közleményből az is kiderül, hogy mi történt a múlt szombati hallgatói gyűlésen, aminek a plakátjait az egyetem órákon belül tüntette el az egyetemről, az egyik plakátragasztót pedig azonosította. A HÖK közleménye szerint a fórumon a hallgatók 59 százalékos aránnyal szavazták meg, hogy a HÖK képviselje őket az SZFE autonómiájának ügyében.

A közleményből az is kiderül, hogy a csütörtök reggeli szenátusi ülésén a HÖK delegáltjai ismét feltették a kérdéseiket az egyetem vezetőségének: szóba került az egyetemi állandó játszóhely hiánya; hogy túl sok osztály indul és van az egyetemen, ami nehezíti az elhelyezkedést; a szakmai gyakorlatokról is szó esett, ahogy az egyetem vezetőségének fizetéséről is. „A vita során kiderült, hogy a vezetőség nem érzékeli ennek a problémának a súlyát.”