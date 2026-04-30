Tisza-kampány belülről, román összeomlás kívülről

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Hatvan éve nem nyert akkorát Európában ellenzékből egyetlen párt sem, mint 2026. április 12-én a Tisza. Mi kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Tíz fejezetben a kampány belső történetéről.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Korrupciós bűncselekménnyel gyanúsították meg Sára Botond főispánt egy olyan ügyben, aminek főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal. A bukott miniszterelnök levélben magyarázta a Fidesz tagjainak, hogy most nem nemzeti kormányzás jön. Egy fideszes képviselő annyira kiakadt Pócs János parlamentbe jutásán, hogy majdnem elsírta magát a jászberényi képviselő-testületben. Menczer Tamás a 444-nek: A lelkiismeretemben és a munkámban nem kívánok megújulni.

Medián: Már a Fidesz-szavazók ötöde is alkalmas miniszterelnöknek látja Magyar Pétert.

Sára Botond Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az MCC bevételeinek 60-70 százaléka lóg a levegőben, miután a Richter és a Mol elhalasztotta az osztalékfizetést Magyar Péterék kérésére. A választás óta először megszólalt a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás szerint ha ők meg is szűnnek (ahogy azt Magyar tervezi), azok a folyamatok, amiket feltártak, nem fognak eltűnni. A Fidesz úgy maga ellen fordította a magyar tudományt, hogy a vereségük után hetek alatt dől össze az egész tákolmányuk.

Lánczi Tamás az MCC fesztiválján Fotó: Kristóf Balázs/444

A vezetőség tehetett volna többet, miután 2022-ben felmerült a szexuális erőszak gyanúja egy hallgatóval szemben – derül ki az Magyar Képzőművészeti Egyetem számára készült belsős vizsgálatból. Miután az ügy 2025 novemberében kipattant, a vezetőség azzal hárított, hogy mivel büntetőeljárás indult, ők semmit nem tehettek az ártatlanság vélelme miatt. A tüntető hallgatóság hatására elindított belső vizsgálat alapján azonban bár minden jogszerű volt, igenis lett volna mozgásterük. A kancellár azt mondta, ha korábban szembesülnek a felháborodással, lehet, más döntéseket hoznak.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Hír volt még:

Podcast

„Az Orbán-rendszerben bőven van még bányászni való” – Újságírás és média eddig és ezután. A független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár rá most? Hogy kellene a Fidesz politikusait kezelni? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de nem biztos, hogy pont ezekre van szükség. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről.

Külföld

A szocdemek a szélsőjobbal összeállva lökték káoszba Romániát. A PSD az AUR-ral együtt nyújtott be bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen. A román posztkommunista utódpárt nagyon érzékeny gazdasági és politikai helyzetben kezdett politikai hazárdjátékba.

Fotó: IMAGO/Lucian Alecu/IMAGO/Lucian Alecu via Reuters Connect

Inkább nyugdíjba vonul a legmagasabb rangú amerikai diplomata Kijevből, annyira elege van Donald Trumpból. Az amerikai elnök arra utasította munkatársait, hogy készüljenek fel Irán elhúzódó blokádjára.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Megugrottak a katonai kiadások Európában és Ázsiában, 16 éve nem költött ennyit fegyverkezésre a világ. Katonai eszközök nélkül rendezik meg a győzelem napi katonai parádét Moszkvában.