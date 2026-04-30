Tisza-kampány belülről, román összeomlás kívülről

Hatvan éve nem nyert akkorát Európában ellenzékből egyetlen párt sem, mint 2026. április 12-én a Tisza. Mi kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Tíz fejezetben a kampány belső történetéről.
Korrupciós bűncselekménnyel gyanúsították meg Sára Botond főispánt egy olyan ügyben, aminek főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal. A bukott miniszterelnök levélben magyarázta a Fidesz tagjainak, hogy most nem nemzeti kormányzás jön. Egy fideszes képviselő annyira kiakadt Pócs János parlamentbe jutásán, hogy majdnem elsírta magát a jászberényi képviselő-testületben. Menczer Tamás a 444-nek: A lelkiismeretemben és a munkámban nem kívánok megújulni.
Az MCC bevételeinek 60-70 százaléka lóg a levegőben, miután a Richter és a Mol elhalasztotta az osztalékfizetést Magyar Péterék kérésére. A választás óta először megszólalt a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás szerint ha ők meg is szűnnek (ahogy azt Magyar tervezi), azok a folyamatok, amiket feltártak, nem fognak eltűnni. A Fidesz úgy maga ellen fordította a magyar tudományt, hogy a vereségük után hetek alatt dől össze az egész tákolmányuk.
A vezetőség tehetett volna többet, miután 2022-ben felmerült a szexuális erőszak gyanúja egy hallgatóval szemben – derül ki az Magyar Képzőművészeti Egyetem számára készült belsős vizsgálatból. Miután az ügy 2025 novemberében kipattant, a vezetőség azzal hárított, hogy mivel büntetőeljárás indult, ők semmit nem tehettek az ártatlanság vélelme miatt. A tüntető hallgatóság hatására elindított belső vizsgálat alapján azonban bár minden jogszerű volt, igenis lett volna mozgásterük. A kancellár azt mondta, ha korábban szembesülnek a felháborodással, lehet, más döntéseket hoznak.
„Az Orbán-rendszerben bőven van még bányászni való” – Újságírás és média eddig és ezután. A független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár rá most? Hogy kellene a Fidesz politikusait kezelni? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de nem biztos, hogy pont ezekre van szükség. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről.
A szocdemek a szélsőjobbal összeállva lökték káoszba Romániát. A PSD az AUR-ral együtt nyújtott be bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen. A román posztkommunista utódpárt nagyon érzékeny gazdasági és politikai helyzetben kezdett politikai hazárdjátékba.
Inkább nyugdíjba vonul a legmagasabb rangú amerikai diplomata Kijevből, annyira elege van Donald Trumpból. Az amerikai elnök arra utasította munkatársait, hogy készüljenek fel Irán elhúzódó blokádjára.
Megugrottak a katonai kiadások Európában és Ázsiában, 16 éve nem költött ennyit fegyverkezésre a világ. Katonai eszközök nélkül rendezik meg a győzelem napi katonai parádét Moszkvában.
Rendszerváltó lázadásban a kutatók, az MTA új elnökkel folytatja, számíthatnak a tiszás kapcsolatok is.
Juhász Andrea a választás estéjén, a Fidesz eredményvárója után borult meg a Népszava kamerája előtt, amikor elkezdte mondani: „Az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók.”
A Fidesz-szavazók 18 százaléka is a korrupciót jelölte meg az Orbán-kormány bukásának fő okaként.
A Fidesz kommunikációs igazgatója még nem tudja, hogy marad-e a posztján, és állítja, hogy be sem akart ülni a parlamentbe.
Hajnal-Nagy Gábor szerint Pócs óriási károkat okozott a saját közösségének, ezért megalázó, hogy beülhet a parlamentbe.
A leendő miniszterelnök szerint „ezzel hatmilliárd forint közpénzt”.
A párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak.
Az eleve feszült amerikai–ukrán viszony tovább feszülhet.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke először fogalmazott meg nyilvános gondolatokat a Fidesz választási veresége óta.
A „jelenlegi műveleti helyzet” miatt (értsd: Ukrajna).
Nem oké a Bizottság szerint, hogy a külföldiek jelenleg drágábban tankolhatnak, mint a magyarok.
Egy friss jelentés szerint a világ egyre kevésbé érzi magát biztonságban, és ezt a katonai kiadások növelésével próbálja ellensúlyozni.
A blokád folytatása továbbra is magasan tartja az olaj és ezáltal az üzemanyagok árát.
A leendő kormányfő szerint az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének hazánk érdekeivel.
