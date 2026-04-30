Tyúkól #67: Már a testünkre is alig vannak szavaink, a vágyainkról beszélni sem merünk

Ez már a harmadik filmnézésük volt, köszönjük, hogy eljött, aki eljött!

A Szeszélyes kalandok egy egymást továbbra is mélyen szerető pár történetét meséli el, akik elhatározzák, hogy kinyitják a kapcsolatukat. A döntésük nemcsak őket, hanem a gyermekeiket is érinti, ráadásul kiderül, hogy a szexuális önismeretük mellett a személyes önismeretük is fejlesztésre szorul. Miközben teljesen máshogy élik meg a változást és az új élményeket, nyilvánvalóvá válik számukra, hogy továbbra is együtt szeretnének dolgozni a kapcsolatukon.

Lehet egyszerre több embert szeretni? Működhet féltékenység nélkül egy nyitott kapcsolat? Mi történik a gyerekekkel egy ilyen helyzetben? Ezek a kérdések is izgalmasak, de a filmezés utáni beszélgetésünkben szó esett arról, hogy tudunk-e a testünkről, a szexről és általában a vágyainkról beszélgetni a partnerünkkel és a barátainkkal.

Ehhez a beszélgetéshez pedig nem találhattunk volna jobb vendéget, mint Jámbor Esztert, aki tabukommunikációs tanácsadóként és művészetterapeutaként nemcsak szokott, hanem tud is beszélni a szexről, a vágyakról és a testről, ráadásul küldetésének tekinti, hogy ez másoknak is jobban menjen.

  • 00:18 - Megint nem találtuk el, hogy hányadik adás.
  • 00:48 - Ezért szeretjük NAGYON Jámbor Esztert!
  • 04:00 - Nehéz beszélni a szexről?
  • 05:26 - Azért nehéz beszélni a szexről, mert nem beszélünk róla…
  • 09:03 - Na, és akkor hogyan kellene erről beszélni?
  • 14:48 - A szexuális és a pszichológiai önismeret szorosan összefügg.
  • 22:24 - Segít az, hogy a mainstreamben egyre több film foglalkozik a szexualitás témájával?
  • 29:40 - A szexuális neveléshez szinte minden megvan már, csak használni kellene.
  • 33:38 - A szexuális életben bekövetkező változások megoldanak bármit az életközepi válságban?
  • 36:40 - Kutatások szerint idősebb korban a fókusz áttolódik a mennyiségről a minőségre.
  • 39:28 - Egy dologra mindenképpen szükség lenne: őszinteségre.
  • 44:24 - Mi kell ahhoz, hogy egy poli kapcsolat működjön?
  • 49:30 - Milyen lenne úgy a világ, ha nem a monogámia lenne az alap?

