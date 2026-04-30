„Véres gabona” miatt volt napokig feszült a viszony Izrael és Ukrajna között

Csütörtökön újabb fordulatot vett az Izrael és Ukrajna között kitört gabonakonfliktus, ami azzal indult a hét elején hogy Kjev azt állította, Izrael olyan gabonát vásárolt, amit az oroszok a megszállt ukrán földeken termeltek, így gyakorlatilag lopott árut vettek, amivel az orosz háborút is finanszírozzák.

Aznap a kijevi legfőbb ügyész szólította fel az izraeli kormányt, hogy foglalják le a teherhajót, amely a szállítmányt vitte. Elmondása szerint a Panormitis nevű hajó, ami Haifa kikötőjébe érkezett, olyan rakományt szállított, aminek egy része az ukrán területekről származik, és a tenger közepén, egy másik hajóról pakolták át rá. Ekkor az ukránok már napok óta állították, hogy diplomáciai csatornákon több alkalommal jelezték aggályaikat Tel-Aviv felé, míg az izraeliek azzal vágtak vissza, hogy szerintük Kijev Twitter-diplomáciát művel.

Zelenszkij és Netanjahu 2023 szeptemberében, az ENSZ közgyűlésen Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha ekkor arról posztolt, hogy Kijev utána fog menni az orosz árnyék-gabonaflotta és annak támogatói után a világ minden részén. Mint a Reuters írja, Szibiha adatokat is közzétett azzal kapcsolatban, hogy idén január és április között 25 teherhajó mintegy 50 utat tett meg az oroszok által elfoglalt terület kikötői és harmadik országok között. Számításaik szerint mintegy 850 ezer tonnányi gabonát exportáltak a megszállt területekről. A háború kezdete óta pedig 1,7 millió tonnányi, mindegy 453 millió dollár értékű gabonát lophattak el az ukrán területekről Kijev állítása szerint.

A Panormitis hajót üzemeltető görög vállalat, a Royal Maritime tisztviselője tagadta, hogy a hajó ukrán gabonát szállított volna, elmondása szerint az összes dokumentum, amit a szállítmányhoz csatoltak, azt mutatta, hogy orosz eredetű a szállítmány. Idén márciusban már egy másik hajó, az Abinsk esetében is jelezte Ukrajna Izrael felé, hogy azon lopott gabona lehet, de akkor végül arról a hajóról lerakodhattak, és el is hagyta Izraelt.

Az izraeli külügyminiszter, Gideon Saar korábban azt állította, hogy Ukrajna semmiféle bizonyítékot nem mutatott még be, majd arról posztolt szerdán, hogy kedden késő este kapták a felszólítást a lefoglalásra: „Az ember azt várná, hogy a tweetelés előtt benyújtanak egy hivatalos kérelmet. Önök máshogy döntöttek, hogy miért, azt önök tudják” – írta. „A kérelmet jelenleg az illetékes hatóságok vizsgálják” – tette hozzá.

A Reuters hozzáteszi, hogy Kijev több alkalommal tiltakozott már az oroszok által megszállt gabona értékesítése miatt, Zelenszkij elnök pedig kedden szankcióval fenyegette meg azokat, akik lehetővé teszik, hogy a háborút megindító Moszkva profitálhasson ezekből. Bekérették az izraeli nagykövetet, mivel úgy látták, hogy Izrael nem tesz semmit az ügyben.

Moszkva korábban sem kommentálta az elfoglalt területekről származó gabona jogi státuszának kérdését, a Kreml pedig kedden sem volt hajlandó semmit mondani a Panormitis hajóval kapcsolatos kérdésekre, mondván, Oroszország nem akar belekeveredni az ügybe.

A görög hajó rakományát közben nem kezdték lepakolni, a legnagyobb izraeli gabonaimportőr, a Zenziper vezérigazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy várják a kormány döntését, hogy mi legyen a gabonával. Iparági szakértők szerint a hajó jelenlegi rakománya hétmillió dollárt érhet, és a Zenziper azután fordult a külügyminisztériumhoz, hogy nemcsak Zelenszkij, hanem már az EU is felvetette a szankciók lehetőségét a lopott gabona kereskedelmében résztvevőkkel szemben. Csütörtökre megszületett a döntés, és a vállalat bejelentette, hogy a hajó lerakodását felfüggesztették, hivatalosan azért, mert a beszállító megunta a várakozást, és inkább adná el a rakományt. A hajó azóta el is hagyta Haifa partjait, és ismeretlen úti célja felé tart.

Az ukrán külügy üdvözölte a történteket, szerintük ez azt mutatja, hogy Kijev jogi és diplomáciai fellépésének megvolt a hatása.

Évek óta mehetett ez

Az egyik legjelentősebb izraeli lap, a Haaretz a hét elején tette közzé oknyomozását arról, hogy az elmúlt három évben rendszeresen érkeztek olyan teherhajók az országba, melyeken ukrajnai gabona volt orosz eredetűként átcímkézve. Ehhez képest a Zenziper vezérigazgatója, Itai Ron azt állítja, hogy a görög hajó, illetve egy pár hete kikötött orosz hajó az elsők a háború kitörése óta, melyekkel kapcsolatban felmerült, hogy „nem kóser” a rakományuk.

Ugyan a teljes háború megindítása után nemzetközi szankciókat vetettek ki az elfoglalt területekről származó gabonára, az Oroszországban termesztett gabona értékesítésére nincs ilyen tilalom. A Haaretz műholdképekkel megtámogatott nyomozásából kiderült, hogy az elmúlt években az oroszok egyre kifinomultabb rendszert hoztak létre, hogy az ukrán gabonát akár a nyílt tengeren átpakolva, majd lepapírozva szállítsák a világ számos országába. A cikkből az is kiderült, hogy az oroszok úszó gabonatárolókat is használnak, melyeken az orosz és az ukrán gabonát keverik össze, hogy nehezebb legyen megállapítani az eredetét, ami amúgy szakértők szerint eleve, keverés nélkül sem könnyű feladat.

A lapnak nyilatkozó gabonaimportőrök elmondása szerint eddig nem volt tudomásuk olyanról, hogy ukrán gabonát vásároltak volna, és az orosz gabona sosem kedvezményes áron érkezett az országba. Egészen a közelmúltig elmondásuk szerint a kijevi kormány sem jelezte, hogy lopott gabona menne Izraelbe.

Mind Oroszország, mind Ukrajna régóta Izrael fő gabonabeszállítója, tavaly a két ország tette ki az izraeli import felét, de a háború megindítása óta az orosz részesedés folyamatosan nőtt, míg az ukrán csökkent: mint az izraeli lap írja, 2021-ben Ukrajna még háromszor annyi gabonát exportál Izraelbe, mint az oroszok, míg 2025-re ez az arány nagyjából megfordult. Azt viszont nem tudni, hogy a szállított orosz gabona mekkora hányada származhatott az elfoglalt ukrán területekről, a lap szerint a visszaeső ukrán export elsődleges oka Odessza kikötőjének orosz blokádja.

A Haaretz szerkesztőségi vezércikkében pedig úgy fogalmazott, hogy már eddig is számos jel utalt arra, hogy lopott gabonát adtak el Izraelnek, és a hatóságoknak már eddig is bőven lett volna ideje, hogy kiépítsenek egy rendszert ennek megakadályozására, ha akarták volna. A lap szerkesztősége szerint a kormánynak komolyan kell vennie ezt a kérdést, és meg kell akadályoznia, hogy ezt a „véres gabonát” Izraelbe csempésszék, mivel ez megkönnyíti Oroszországnak az Ukrajna elleni háború finanszírozását.