Az NKA több bizottsági tagja is azt állítja, ők nem a celebgazdagító-galuskaevős programokat hagyták jóvá

A több mint egy hete húzódó, Baán László bizottsági tag, valamint Bús Balázs alelnök lemondásával járó NKA-botrány egyik fontos kérdése, hogy a fideszes celebeknek és egyesületeknek a választás előtti vurstlijaira kifizetett 17 milliárd forintos támogatásokról valóban az NKA Bizottságának jóváhagyásával döntöttek-e. A szabályok szerint ugyanis minden kollégiumnak évente írásos beszámolót kell benyújtania a Bizottság felé a tevékenységéről és a felhasznált forrásokról.

Több bizottsági tag viszont azt állítja: nem azt a beszámolót látták és fogadták el, amely később nyilvánosságra került, hanem egy jóval szűkebb, eltérő tartalmú dokumentumot. Emiatt most belső vizsgálatot sürgetnek.

A Telex megszerezte azt a beszámolót, amelyet elvileg a bizottság április 23-án jóváhagyott. Ez mindössze másfél oldalas, és csak két programot tartalmaz: a Jókai-emlékévhez kapcsolódó, 30 milliós támogatást, valamint a Márai-évfordulóra szánt 100 millió forintot. A később az intézmény honlapján is publikált, 34 oldalas dokumentumban szereplő milliárdos tételek és vitatott támogatások ebben egyáltalán nem jelennek meg.

A Telexnek két bizottsági tag is azt mondta, hogy nem azt a beszámolót hagyták jóvá, amely később nyilvánosságra került.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója szerint a lista alapján „érdemi vizsgálatra” van szükség, és azt állította, hogy ők csak a nyilvánosságra kerülés után szembesültek azzal, kik és milyen célokra kaptak támogatást a 17 milliárdos keretből.

Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára szintén azt állította: a bizottság nem fogadta el azt a beszámolót, amelyben a sajtóban megjelent tételek szerepelnek, mert az eléjük került anyag csak a Jókai- és Márai-programokat tartalmazta. Emiatt részletesebb kimutatásokat és új beszámolót kértek.

A Telex nem érte el Vidnyánszky Attilat, ezért a Megafon YouTube-csatornájának, a Patrióta Kultúrharc: Lincselés van előkészületben? című adásából idéztek. A Nemzeti Színház vezérigazgatója ott arról beszélt:

„leesett az állam, hogy milyen pénzek mentek és kiknek”.

Szintén értetlenkedésének adott hangot Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, aki a botrány óta le is mondott az NKA-ban viselt tisztségéről. Hankó Balázsnak írt levelében kiemelte, „csak sajtóértesülésekből világossá vált, hogy a kollégium beszámolója messze nem fedte le a KKPIK (Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma) támogatási döntéseinek széleskörű spektrumát, így az súlyosan hiányos s éppen ezért megtévesztő képet adott a Bizottság számára a KKPIK éves munkájáról.”

A múzeumigazgató szerint

„időközben az NKA honlapjára is kikerült a KKPIK által megítélt támogatások felsorolása, melyek közül számos, nemegyszer kiemelt összegű támogatás nem feleltethető meg az NKA alapvető céljainak és szellemiségének.”

Baán ezért azt javasolta, hogy a bizottság azonnali hatállyal vonja vissza a kollégium beszámolójának elfogadását. A Telex értesülése szerint ezt azóta a bizottsági tagok egyszerű többséggel megszavazták, a döntés kihirdetése viszont az alelnök hatásköre, aki azonban időközben lemondott.

A botrányt az robbantotta ki, hogy nyilvánosságra került: az NKA egy 17 milliárdos keretből nemcsak kulturális programokat, hanem politikailag kötődő szereplőket és vitatható projekteket – például főző- és evőversenyeket – is támogatott.

A minden elemében szokatlan pályázati eljárásról ebben a cikkben írtunk részletesen.