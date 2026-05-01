Kapitány István bejelentette, hogy visszaállítják a szülészorvos-választást

„Egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy. Ahol a munkahelyek figyelembe veszik az élethelyzeteket. Ahol a gyerekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés. Ahol a nők ugyanazért a munkáért ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják” – írta Kapitány István, a Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere pénteki Facebook-bejegyzésében.

Mint fogalmazott, 2025-ben 1949 óta a legalacsonyabb születésszámot mérték Magyarországon, 72 ezer gyermek született, ami új negatív rekord. Szerinte ez nemcsak statisztika, hanem annak a jele, hogy sokan nem mernek vagy nem tudnak gyereket vállalni. (A KSH április 30-án közzétett, legfrissebb adatai is ebbe az irányba mutatnak: idén márciusban 5752 gyermek született, ami a valaha mért legalacsonyabb márciusi adat, és 2,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.)

Kapitány arról is írt, hogy sok nő ma egyszerre próbál helytállni a munkahelyén és otthon is, gyakran kevés segítséggel. Ez szerinte hosszú távon fenntarthatatlan, és nem lehet rá jól működő társadalmat építeni.

A bejegyzés végén több konkrét intézkedést is felvázolt, amelyekkel javítanának a helyzeten: támogatnák a családbarát munkahelyeket, fejlesztenék a szülészeti ellátást, hatékonyabb meddőségi kezeléseket vezetnének be, és visszaállítanák a szülészorvos-választás lehetőségét.

Az Orbán-kormány 2021-ben, az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével és a hálapénz kriminalizálásával párhuzamosan szüntette meg a korábban bevett gyakorlatot, hogy a várandós nők a választott orvosnál szülhessenek az állami ellátásban. Azóta a legtöbb intézményben az ügyeleti rendszer működik, vagyis a szülést az éppen szolgálatban lévő orvos és szülésznő vezeti le.