Lemondott a HUN-REN tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László

Az Erasmus-díjas matematikus Lovász László április 30-án levélben mondott le a HUN-REN kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület tagságáról, tudta meg a HVG.

A lap azt írja, hogy Lovász távozását nem verték nagy dobra, csak levették a fotóját a honlapról. Amikor erről érdeklődtek, kapták ezt a nyilatkozatot válaszul:

„A HUN-REN Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület tagjai közé Gulyás Balázs elnök kért fel 2025 novemberében. Hittem benne, hogy tanácsaimmal szolgálni tudom a magyar tudomány ügyét a HUN-REN új szervezetének bejegyzése után. Most kiléptem, mert a HUN-REN felsővezetői az utóbbi időszakban számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tudok azonosulni”.

A HUN-REN elnökének és vezérigazgatójának április 26-án jelent meg interjúja a Telexen, amelyben annak a véleményüknek adnak hangot, hogy katasztrófának tartanák, ha a Magyar Kutatási Hálózat ismét az MTA berkeiben működne.

„Az MTA egykori elnökeként, aki hivatali idejének utolsó két évét töltötte azzal, hogy az intézethálózatot az MTA-ból kiszakító kormányzati törekvések ellen harcolt, álláspontom ebben a nagyon markáns kérdésben teljesen ellentétes Gulyás Balázs és Jakab Roland megnyilvánulásaival” – írta a közleményben Lovász László.

A Fidesz tudománypolitikai konstrukciója a NER április 12-i választási veresége után szinte azonnal elkezdett inogni, két hét után pedig már egyértelmű, hogy a magyar tudományban teljes rendszerváltás jön.

Egymásra tromfoló megszólalók alakítanák át teljesen a most éppen HUN-REN-nek nevezett kutatóhálózatot, reális opció, hogy az egészet visszateszik valamilyen formában a Magyar Tudományos Akadémia alá. Az azonban nagyon nem mindegy, hogyan, sokan azt sem szeretnék, ha egy az egyben a régi rendszer jönne vissza.

Az Akadémiáról 2019-ben leválasztott kutatóhálózatban dolgozóknak ezt testesítette meg a HUN-REN vezetése, akikkel szemben a választás után már a kutatóintézeti főigazgatók is más hangot ütve lépnek fel. A rendszerváltó hangulatra jellemző, hogy a HUN-REN eddigi urai, Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató ellen nyílt lázadás van folyamatban. Erről ebben a cikkben írtunk részletesen.