„Lex guriga" után jön a Semmelweis-rend: az ő dolguk lesz, hogy mindig legyen WC-papír és szappan a kórházakban

A Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt kötelességének érzi, hogy Semmelweis hazájában, Magyarországon is fellépjenek a kórházi fertőzések ellen. Péntek délutáni Facebook-posztjában ezért bejelentette: megalapítanák a Semmelweis-rendet, amely egyfajta „tisztaságkommandóként” felügyelné, hogy a kórtermekben, mosdókban és vizesblokkokban rend és tisztaság legyen, a betegek számára pedig mindig rendelkezésre álljon szappan, kéztörlő és vécépapír.

Ez éles kontrasztban a leköszönő Fidesz-kormány eddigi hozzáállásával. Takács Péter, volt egészségügyért felelős államtitkár egy tavaly szeptemberi interjúban matematikai képtelenségnek nevezte, hogy minden kórházi mosdóban folyamatosan legyen vécépapír. Ezt később a kormány (a Lex gurigának csúfolt) rendelettel igyekezett kezelni, amely előírta, hogy a kórházakban biztosítani kell a vécépapírt. A Belügyminisztérium pedig hosszú ideig tagadta, hogy rendszerszintű probléma lenne a kórházi fertőzésekkel, miközben belső dokumentumok szerint tisztában voltak a helyzet súlyosságával. (A témáról a Direkt36 Mossunk kezeinket - az eltitkolt kórházi fertőzések nyomában címmel készített tényfeltáró dokumentumfilmet.)

Hegedűs most az egészségügyi dolgozókhoz fordul, hogy a saját munkahelyükön legyenek a betegbiztonság őrei. A Semmelweis-rendhez szakdolgozók, ápolók, főnővérek, orvosok, vezetők, menedzserek, infekciókontroll-szakemberek, betegbiztonsági felelősök, gyógyszerészek, labor- és diagnosztikai dolgozók, gyógytornászok, asszisztensek, valamint a takarításért, üzemeltetésért, beszerzésért és logisztikáért felelős munkatársak is csatlakozhatnak, sőt egészségügyi hallgatók és oktatók is.

A kezdeményezésből a betegoldalt sem zárnák ki: betegjogi képviselők, civil szervezetek tagjai, valamint betegek és hozzátartozók is részt vehetnek benne, akik képzés után „betegbiztonsági nagykövetként” segíthetik a szemléletformálást.

Ahogy írja, ezeknek a résztvevőknek joguk lesz korrekt visszajelzést adni bárkinek – beosztástól függetlenül, akár a feletteseiknek is –, és ezért nem érheti őket retorzió. Közvetlenül jelezhetik az intézmény vezetésének, ha egy osztályon nincs kézfertőtlenítő, szappan, kéztörlő vagy vécépapír, illetve ha a mosdók, fürdők és kórtermek állapota nem méltó sem a betegekhez, sem a dolgozókhoz.