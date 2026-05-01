Lincshangulat és zavargások Ausztráliában egy megölt őslakos kislány miatt

Heves összecsapások törtek ki egy kórház környékén Alice Springs városban, Ausztrália középső részén, miután kórházba szállították egy, az őslakos közösséghez tartozó ötéves kislány feltételezett gyilkosát, közölte a rendőrség pénteken.

A tájékoztatás szerint két rendőr, két mentős és egy tűzoltó megsérült az összecsapásokban.

A helyi média által közzétett felvételeken egy lángokban álló rendőrautó és a könnygázfelhőben fegyveres rendőrökre üvöltő tömeg volt látható.

Az áldozat.
A mintegy 400 fős tömeg azért akart bejutni a kórházba, hogy bosszút álljon a szombaton eltűnt és csütörtökön holtan megtalált ötéves kislány megölésével gyanúsított Jefferson Lewison. A férfit korábban már elítélték testi sértésért, és nemrég szabadult a börtönből. Azért került kórházba, mert még csütörtökön elment a helyi őslakos közösség táborába. Miután bejelentkezett, a tábor tagjai úgy döntöttek, hogy önbíráskodás útján igazságot szolgáltatnak, és addig verték, amíg eszméletét vesztette.

Martin Dole, az Északi Terület rendőrfőnöke a helyi közszolgálati csatornának, az ABC-nek azt mondta, Lewist péntek hajnalban saját biztonsága érdekében a terület fővárosába, Darwinba szállították, és valószínűleg a következő napokban vádat emelnek ellene. (MTI)

