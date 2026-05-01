Nincs elég pénz, leépítések jönnek a Megafonnál

A Telex több forrásból is úgy értesült, hogy leépítések kezdődtek a Megafonnál, és már hónapokkal a Tisza választási győzelme előtt bizonytalanná vált a propagandamédium helyzete.

A lap azt írja, a szervezetnél még egy hónapig van biztosan elegendő forrás a fizetésekre, egyelőre az ott dolgozók sem tudják, utána mi lesz. A szervezet működésére rálátó források szerint többeket elbocsátanak a pénzhiány miatt.

Érdekesség, hogy 2024-ben még rekordéve volt Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.-nek. Soha annyi pénz még nem állt rendelkezésükre a működésükre, vagyis a propaganda terjesztésére, viszont hiába nőtt 26 százalékkal az egyéb bevételük, még ez sem volt elég. Soha nem látott mértékű veszteséget termeltek tavaly. Működésüket a kapott támogatásokból fedezik.