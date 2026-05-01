Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó mégsem ül be a parlamentbe

Családi okokra hivatkozva mégsem ül be a parlamentbe fideszes országgyűlési képviselőnek Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, tudta meg a haol.hu.

„Az értékválasztás nem attól függ, hogy nyersz vagy sem”

– két nappal ezelőtt még így indokolta 24.hu-nak Szécsi Zoltán, hogy a választási vereség után miért vállalta el, hogy beül a Fidesz parlamenti frakciójába.

Szécsi először csak a Fidesz celebistállójában tűnt fel, ott ült március 15-én is a VIP-szektorban Orbán Viktor mögött, végül a neve felkerült a Fidesz-KDNP országos listájára is. Igaz, ahogy a 24.hu is írja, akkor a 211. hely még csak szimbolikusnak tűnt, aztán a visszalépők után hirtelen mégis befutó lett.

Szécsi azt mondta, már Orbán Viktor Patrióta-interjúja után „volt egy sejtése”, hogy a frakció átalakítása miatt megkeresik őt. Meg is keresték, vasárnap pedig, amikor az egyik Fidesz-vezető felhívta, hivatalosan is elfogadta a felkérést.