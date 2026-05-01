Wáberer György 100 millió forintot adott a választások előtt a Tiszának

Wáberer György milliárdos, korábbi kormánybiztos, aki a kampány hajrájában állt be a Tisza mögé Rónai Egonnak adott interjút, amelyben többek között arról is beszélt, hogy korábban azért töltött be állami pozíciót a Fidesz-kormány alatt, mert politikai hovatartozás helyett szakmai szempontok vezérelték.

Beszélt arról is, hogy a Tisza Pártot anyagilag is támogatta.

„100 millió forintot adtam a választások előtt a Tisza Pártnak. Egy élhető Magyarországot kérek érte” – mondta.

Magyar Péter azóta bejelentette, hogy visszautalja a pénzt.

Wáberer György 2023 februárjáig az Orbán-kormány alatt volt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor nem sokkal azután mentette fel tisztségéből, hogy Wáberert a miniszterelnök veje, Tiborcz István kivásárolta cégéből, a Waberer's Internationalből, Európa meghatározó fuvarozóvállalatából.