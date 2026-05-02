39 éves férfit gyanúsítanak Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HiPP bébiételek ügyében

Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HiPP bébiételek ügyében – közölte a burgenlandi rendőrség. Kihallgatása még folyamatban van, így további információkat a hatóságok nem adtak ki, de az osztrák lapok szerint a férfi eurómilliókat akart kizsarolni a gyártótól.

Április 18-án találták meg az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget. Már akkor szó volt arról, hogy forgalomban lehet egy másik patkányméreggel szennyezett üveg bébiétel, és ezt továbbra is keresik. A gyártó már több áruház polcáról is visszahívta egyes termékeit. A nyomozás szándékos közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete gyanújával folyik. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig öt mérgezett bébiételes üveget találtak.

Az eredetileg bajorországi, mostanra svájci székhelyű gyártó közölte, hogy zsarolási kísérlet áldozata, de pontosabb részleteket nem árult el. A Die Presse című osztrák lap arról írt, hogy a zsaroló kétmillió eurót követelt a vállalattól, az erről szóló emailt azonban csak két héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportcímen, amelyet ritkán néznek. (via MTI)