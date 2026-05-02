A német védelmi miniszter szerint előrelátható volt, hogy az Egyesült Államok katonákat von majd ki Németországból

Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében, jelentette ki szombaton Boris Pistorius német védelmi miniszter, az Egyesült Államok bejelentette, hogy ötezer katonát kivonnak Németországból.

Tump csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok csökkentheti a Németországban állomásozó csapatainak számát, miután a német kancellár, Friedrich Merz azt mondta, Irán „megalázza” Amerikát. Később Olaszországot és Spanyolországot is ugyanezzel fenyegette. Trump, aki régóta bírálja a NATO-szövetséget, az utóbbi időben élesen támadta a szövetségeseket amiatt, hogy nem hajlandók részt venni a Hormuzi-szoros újranyitását célzó műveletekben.

Németország a helyes pályán van ebben a tekintetben, szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére.

Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. „Az amerikai katonák jelenléte Európában, mindenekelőtt Németországban a mi érdekünk és az Egyesült Államoké is” - mondta a miniszter a dpa német hírügynökségnek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy „előrelátható volt, hogy az Egyesült Államok kivon katonákat Európából, így Németországból is”.



„Szorosan együttműködünk az amerikaiakkal - Ramsteinben, Grafenwöhrben, Frankfurtban és máshol - Európa biztonságáért, Ukrajnáért és a közös elrettentésért” - tette hozzá a miniszter.

Az Egyesült Államok legfontosabb európai és afrikai légitámaszpontja a nyugat-németországi Ramsteinben van.

Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét. „Nekünk, európaiaknak, nagyobb felelősséget kell vállalnunk a biztonságunkért” - szögezte le.

A miniszter hozzátette, hogy egyeztetni fogja a jövőbeli katonai feladatokat az Ötök csoportjával, amelynek Németország mellett Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Nagy-Britannia a tagja. (Reuters)