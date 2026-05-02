A tavaszi fagy miatt az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő, 30 milliárdos kárról beszélnek a borászok

Az Alföldön lévő több mint 23 ezer hektár szőlőültetvény közel 80 százaléka szenvedett 100 százalékos tavaszi fagykárt – mondta el az Agrárszektor szaklapnak Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnöke.

Fagykáros szőlő Bajorországban, 2020-ban. Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Koch szerint mindez a hazai szőlő-bor ágazatnak közvetlen termelési értékben minimum 30 milliárd forintos kárt okozott, ami az egyébként is nehéz helyzetben lévő szektor számára hatalmas veszteség, ami rengeteg családot hoz lehetetlen helyzetbe.

A Hajós-Bajai borvidéken lévő 1800 hektárból több mint 1500 hektár, a Kunság több mint 20 ezer hektárjából 15 ezer hektár szenvedett 100 százalékos vagy közel akkora fagykárt – írja az Agrárszektor. Koch Csaba szerint ilyen utoljára az 1984-85-ös télen volt az Alföldön.