Akár egész Nyugat-Magyarországot is sújthatja az osztrák bányákból „importált” azbesztszennyezés

Nem csupán Vasban, hanem Zala és Sopron megyében, illetve Székesfehérvár környékén is lehetnek azbeszttel szennyezet útburkolatok, derült ki az RTL Híradójában. Szombathely polgármestere, Nemény András konkrétan megnevezte Kőszeget, de elmondása szerint 20-30 további veszélyeztetett településről tudnak csak Vasban. Azt állította, hogy a fent említett térségeket érintő esetekről is hallott.

Fotó: Kelemen Krisztián/Facebook

Nemény azt mondta, egy héten belül készen lesznek arra, hogy hozzáfogjanak a probléma megoldásához, miközben a távozó kormány határozatban döntött arról, hogy átvállalja a védekezés és a kárelhárítás költségeit. Döntöttek arról is, hogy feltárják, ki a felelős az azbeszttartalmú kőzúzalékkal burkolt útfelületekért.

Április 21-én derült ki, hogy a szombathelyi Oladi-plató városrész útburkolatát alkotó kőzúzalék azbeszttartalma többszörösen meghaladja a határértéket, ami több mint ezer szombathelyi lakost érint.

A szombathelyi eset súlyossága miatt a Vas Megyei Kormányhivatal sebességkorlátozást és az érintett közterületek nedvesen tartását rendelte el, mivel az azbeszt porként belélegezve mérgez. Az azbesztgyanú miatt soron kívüli laborvizsgálatok zajlanak, a lakosságnak maszkokat biztosítanak.

A kormányhivatal megbetegedésről egyelőre nem tud, de az azbeszt egészségügyi gondokat jellemzően 20-30 év után okoz. Az osztrák Greenpeace szerint a hatóságok 2011 óta biztosan tudnak a kőbányák azbesztterheléséről, a szervezet azóta is több bejelentést kapott feltehető szennyezésekről.