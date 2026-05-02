Az aszályhelyzet miatt vízügyi cselekvési és kommunikációs tervet kért Magyar Péter Gajdos László leendő élő környezetért felelős minisztertől

„Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt felkértem a leendő TISZA-kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót egy azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására” – írja Magyar Péter a Facebookon.

Szerinte létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el az elmúlt 15-20 évben, a Tisza programjában lévő fejlesztések pedig „az idei nyáron még nem fogják éreztetni pozitív hatásukat, ezért a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására”.

A posztban ezután hosszan sorolja a Tisza vállalásait a vízügy területén. Eszerint, egyéb intézkedések mellett

visszaállítják a nagy szakmai önállósággal működő, egyben erős és gyors helyi cselekvési kompetenciákkal bíró, vízgyűjtőalapú, integrált szakigazgatási intézményrendszert,

amit politikamentessé tesznek, a politikai kinevezetteket szakmai alapon kiválasztott vezetők váltják,

és megerősítik a környezetvédelmi, vízvédelmi és természetvédelmi hatóságok függetlenségét, valamint helyreállítják az országos monitoring- és laborhálózatot.

Áprilisban alig esett

Áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, idén mindössze 4 milliméter esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egytizede – írja a HungaroMet Zrt.

Hozzátették: az országnak csak egy kis részén – a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben – esett tíz milliméternél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban, az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomáson nem volt mérhető csapadék ebben a hónapban.

Áprilisban nem mért csapadékot Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa és Budapest két meteorológiai állomása. Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.