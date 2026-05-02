Az egyéni kudarcok miatt a listához kellett nyúlni, hogy egyetlen megye se maradjon fideszes képviselő nélkül

A Fidesz a sokkszerű választási veresége után alaposan átvariálta a pártlistáját. Összesen 25 eredetileg befutó helyen szereplő politikus mondott le mandátumáról, hogy a listán hátrébb szereplők beülhessenek a parlamenti frakcióba. Évtizedek után távozott Kövér László, Kubatov Gábor és Rogán Antal, miközben olyan politikusokat ejtőernyőztettek be az Országgyűlésbe, mint az eredetileg az országos lista 218. helyén szereplő megafonos Szűcs Gábor.

Fotó: Németh Dániel/444

Bár a frakcióba olyan politikusok is beülhettek, akik egyéni választókerületükben rosszabb eredményt értek el a Fidesz-pártlistánál, Orbán Viktorék egy szempontból racionálisan állították össze a frakciót. Figyeltek rá, hogy egyetlen megye se maradjon fideszes képviselő nélkül.

Ez azért volt fontos, mert a Tisza Párt tarolása miatt Budapest mellett 11 megye is volt, ahol egyetlen választókerületet sem nyert meg a Fidesz. A helyzet rendkívüliségét jelzi: utoljára 2006-ban fordult elő, hogy a Fidesz nem nyert minden megyében legalább egy körzetet. Akkor Hevest és Komárom-Esztergomot tarolta le teljesen az MSZP.

A helyzetet 8 megyében úgy oldotta meg a Fidesz, hogy kiválasztott egy bukott egyéni képviselőjelöltet, akit beültet a frakcióba. Budapesten és Veszprém megyében két-két jelölt kapott mentőövet, Pest megyében három. Hevesben alternatív megoldást választott a párt: a bukott egyéni jelöltek helyett a pártlista hátuljáról ejtőernyőztetett képviselőt a frakcióba – aki később meggondolta magát, így mégis bukó kapott újabb esélyt.

Baranya

A mentőövet a megye legtapasztaltabb egyéni képviselője, Hargitai János kapta. A KDNP-s politikus veresége óriási meglepetés volt, hiszen 1998 óta hétszer nyerte meg a körzetét. A következő ciklusban egyedül képviseli a baranyai Fidesz–KDNP-t, miután Bánki Erik (28 év után), Hoppál Péter (20 év után) és Nagy Csaba (12 év után) is távozik a parlamentből. Hoppál a pécsi Fidesz elnöki pozíciójáról is lemondott.

Bács-Kiskun