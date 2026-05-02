Civileket szállító buszt céloztak az oroszok Herszonban, két ember meghalt

Legalább két ember meghalt, és további hét megsérült, miután egy orosz drón egy civilekkel teli autóbuszt talált el Herszonban szombat kora reggel, számolt be a Kyiv Independent.

Olekszandr Prokugyin, a Herszoni terület kormányzója szerint a támadás helyi idő szerint körülbelül reggel 7 órakor történt, a város Dnyipro kerületében. Két ember, egy közmunkás és egy nő, a helyszínen életét vesztette. A csapásban további hét ember megsérült, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

Ez nem az első eset, hogy az oroszok civileket szállító buszokat vesznek célba. Április elején egy hasonlót támadásban nyolc ember vesztette életét.

A Kyiv Independent arról is beszámolt, hogy szombaton hajnalban az orosz erők több ukrajnai régióban hajtottak végre dróntámadásokat kritikus és energetikai infrastruktúra ellen. Csapásokról számoltak be Mikolajiv, Krivij Rih és az Odesszai terület egyes részein.

Vitalij Kim, a Mikolajivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy az orosz erők az éjszaka folyamán Sahíd típusú támadó drónokkal vették célba a régió energetikai infrastruktúráját, ezt a térség energiaellátó létesítményei elleni újabb csapásként jellemezve.

Krivij Rihben az orosz drónok egy infrastrukturális létesítményt támadtak az éjszaka folyamán, mondta Olekszandr Vilkul, a város védelmi tanácsának vezetője. A helyi lakosok beszámolói szerint robbanásokat lehetett hallani a város több pontján.

Külön jelentések szóltak arról is, hogy orosz csapások érték az Odesszai terület déli részén fekvő Izmail kikötői infrastruktúráját.

Az éjszakai támadásoknak egyelőre nem jelentettek áldozatokat, ugyanakkor a helyi hatóságok figyelmeztettek, hogy a károk felmérése még folyamatban van.