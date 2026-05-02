Egy olasz városban a kutyapisit is fel kell takarítaniuk a gazdáknak

Egy olasz kikötővárosban a kutyatulajdonosok kötelesek lesznek feltakarítani kedvenceik kutyáik vizeletét a közterületeken, különben akár 500 eurós bírságra is számíthatnak.

Luca Salvetti, Livorno – a toszkán tengerparton fekvő város – polgármestere a lakosok panaszai nyomán vezette be az intézkedést, különösen a parkokban és játszótereken érezhető kutyavizelet-szag miatt. A kutyatulajdonosoknak kötelező lesz vizet maguknál tartaniuk, hogy megtisztítsák a járdákat, padokat, sőt akár a parkoló autók és robogók kerekeit is.

De azt is megpróbálják rendeletben tiltatni, hogy a kutyák ajtó- és ablaknyílások közelében vizeljenek, különösen üzletek, irodák és lakóházak bejáratánál.

Salvetti önkormányzata az intézkedést ismertető közleményében úgy fogalmazott: „A közterületek közösségi tulajdont képeznek, amelyeket meg kell védeni a rendezettség, a higiénia és a városi élhetőség biztosítása érdekében.”

A közlemény szerint az intézkedés különösen indokolt a háziállatok – főként a kutyák – számának jelentős növekedése miatt.

Az intézkedés május 20. és október 31. között lesz hatályban, mivel ez az az időszak, amelyet a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb csapadék miatt a legkritikusabbnak tartanak. A szabályokat megszegők 25 és 500 euró közötti bírságra számíthatnak. (Guardian)