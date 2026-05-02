Fegyveresek vették át az irányítást egy olajszállító tanker fölött Jemen partjainál, Szomália felé hajóznak vele

A jemeni parti őrség közleménye szerint ismeretlen fegyveresek átvették az irányítást egy olajszállító tanker fölött Jemen partjainál, és Szomália felé hajóznak vele.

A parti őrség felvette a kapcsolatot a térségbeli partnereivel, követik a hajót, és megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy biztonságba helyezzék a legénységet. A Jemen körüli vizek az iráni háború és a szomáliai kalózok miatt különösen veszélyes hajózási útvonalnak számítanak.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arról beszélt, az amerikai haditengerészet „kalózként” viselkedett, amikor a héten blokád alá vonta az iráni kikötőket és lefoglalt egy iráni hajót.

„Átvettük a hajót, átvettük a rakományt, átvettük az olajat. Ez egy nagyon jövedelmező üzlet. Olyanok vagyunk, mint a kalózok” – mondta Trump egy floridai rendezvényen. (via Spiegel, Politico)