Fellökött és megrugdosott egy apácát egy férfi Jeruzsálemben

Biztonsági kamera rögzítette azt az esetet Jeruzsálemben a Sion-hegyen, amikor egy francia katolikus apáca békésen sétált az utcán, majd egy férfi odarohant hozzá és nagy erővel fellökte.

A támadó ezután pár lépést távozott, majd visszatért, és rugdosni kezdte a földön fekvő nőt. Csak akkor hagyta abba, amikor egy járókelő megállította.

Az apáca arcán horzsolások keletkeztek, de súlyos sérülésről nem érkezett hír. Az izraeli rendőrség közölte, hogy őrizetbe vett egy 36 éves férfit.

A francia konzulátus élesen elítélte az esetet, és az X-en azt írta: „Franciaország azt követeli, hogy az elkövetőt állítsák bíróság elé, és szolgáltassanak igazságot.” A jeruzsálemi Francia Biblikus és Régészeti Iskola igazgatója, Olivier Poquillon atya elmondta, hogy az áldozat az intézmény kutatója volt, és határozott hatósági fellépést vár.

A Héber Egyetem közleménye szerint az eset „nem elszigetelt incidens, hanem a keresztény közösséggel és jelképeivel szembeni növekvő ellenségeskedés aggasztó mintázatának része”.

Izrael külügyminisztériuma „szégyenletes tettnek” nevezte az incidenst, hangsúlyozva, hogy az ellentétes az ország alapértékeivel, mint a tisztelet, az együttélés és a vallásszabadság. (Guardian)