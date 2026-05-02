Kitartó beszélgetések, előfizetés a független sajtóra – így ébredtek fel a Fidesz-szavazók

Miután a múlt héten megírtam, hogy a fideszes anyukám a választás másnapján jött rá, hogy 16 évig hazudtak neki, és már megbánta, hogy a Fideszre szavazott, rengeteg hasonló történetről kaptam levelet.

Azt már a Medián legfrissebb felméréséből is láthatjuk, hogy a Fidesz bukása után egyre többen kezdtek el húzni a Tiszához, de a legtöbb történet, ami hozzánk érkezett, inkább a választás előtti ébredésről szól. Összegyűjtöttük, kinek hogyan sikerült rávenni a szüleit, nagymamát, nagypapát, hogy ne higgyék el, amit a propagandában toltak az arcukba sok-sok évig.

Előfizettek a független sajtóra

A legfurmányosabb olvasóink azzal próbálták meg rokonaikat kimozdítani a kormánymédia teremtette információs burokból, hogy a látóterükbe csempésztek független sajtótermékeket, hogy ne csak a hazugsághoz jussanak hozzá. Több olvasónknál nagyon jól működött ez a módszer.

Egyik olvasónk 10 évvel ezelőttig ment vissza a múltba, az akkor 85 éves anyukájáról és 80 éves apukájáról írt nekünk. Elmondása szerint mindketten sokáig baloldaliak voltak, internetet nem használtak, csak tévét néztek és nyomtatott sajtót olvastak, korábban a Népszavát.

„Ahogy szép lassan megszűntek a nyomtatott napilapok, áttértek a Blikkre és a Metropolra. Az M1-et nézték, mert azon szocializálódtak. 2015 tájékán vettük észre, hogy egyre inkább magukévá tették a Fidesz ideológiáját. Sokat vitatkoztunk emiatt, de a családi béke érdekében elkezdtük kerülni a politikai témákat. Apukám egyre harcosabb fideszes lett” - írta.

Olvasónk testvéreivel együtt ellentétes nézeteket vallottak, ezért eldöntötték, hogy valahogy felnyitják a szüleik szemét.

„Előfizettünk a Magyar Hangra és a Magyar Narancsra, az ő kézbesítési címüket megadva. A narratíva az volt, hogy a mi postaládánkban nincs biztonságban az újság (többször eltűntek leveleink, ezt ők is tudták), menjen az ő címükre, aztán amikor átmegyünk hozzájuk, elhozzuk a sajtótermékeket. Addig nézegessék, olvasgassák, hátha találnak benne érdekes dolgokat. Működött!” - mesélte.

Olvasónk szerint hosszú ideig tartott, amíg „átfordultak”, lépésről lépésre haladtak, sokat beszélgettek az olvasott cikkekről. Amikor 2019-ben olvasónk édesapja meghalt, már nem volt fideszes.

„Anyukám azóta is olvassa az újságokat, tájékozódik. Már nagyon nehezen jár, két bottal, de kérte, hogy kísérjük el szavazni, mert meg kell tennie az unokáiért. Mérhetetlenül büszke vagyok rá!”