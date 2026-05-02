Majka az NKA-botrányról: Együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló, akik playbackről énekeltek az összes pártrendezvényen

A választás óta eltelt időszak első nagy korrupciós botránya, hogy fideszes képviselők választás előtti vurstlijaira osztottak ki milliárdokat a kulturális miniszter által felügyelt Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztül. A fekete kasszát elrejtették az NKA-n belül, ahol rendesen nyilvánosan meghirdetett pályázatokról döntenek az úgynevezett kollégiumok, de ezeket a példátlanul nagy összegeket titokban szórták ki, és jutott belőlük párthű zenészeknek is.
Az NKA vezetője és több arca lemondott, a miniszter, Hankó Balázs (akinek a saját egyéni kampányára is jutott a támogatásokból) viszont helyet kapott a Fidesz-frakcióban, és állítja, nem történt visszaélés súlyos közpénzmilliárdokkal, a művészet ízlés kérdése. Az ügyről itt írtunk bővebben.
„A fideszes kampány kifizetőhelyként szolgáló ideiglenes kollégium egy olyan erkölcsi mocsár, amiben együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló, akik playbackről énekeltek az összes pártrendezvényen”
– posztolta most az ügyről Majoros Péter Majka.
„Dopeman, Muri Enikő és még egy pár hiteles arc a magyar kultúrából 5 millió Ft-ot kapott, miközben olyan cégek, akiket 2 hónappal a pályázat megnyerése előtt alapítottak, nyertek 400-450-500 millió Ft-ot. Ezek az ostoba barmok azt se látták, hogy az ő pofájukat használták fel arra, hogy mások tovább gazdagodjanak” – írja a Facebookon.
Szerinte az érintettek „piaci alapon nem működő, kitartott kamuművészek, akik örülnek a csirkefarhátnak, közben meg az igazi fideszes haverok két pofára zabálták az argentin steaket”.
Közösségi célú zenés-verses művészeti produkciókra.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
A leköszönő kulturális miniszter az ATV-nek azt mondta, jogszerűen ment a 17 milliárd forint elosztása.
Az NKA alá tartozó NKTK döntései nyomán olyan celebek sokasága járt jól, mint Tóth Gabi, Dopeman vagy Pataky Attila.
„Soha nem voltam semmilyen pártnak, és nem leszek tagja... nem húztam se jobbra, se balra, én egy független ember vagyok.”
34 milliót „2026. tavaszi-nyári szakmai programok megvalósítására” kaptak, és ez csak az egyik tétel. Mégsem a miniszterre szavaztak.