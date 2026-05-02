Május elseje Kínában: abszolút rekord, közel 25 millió ember utazott az állami vasúton

Kínai vonat 2026. május elsején. Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

Május elsején új rekordot állított fel a kínai állami vasúttársaság. 24,8 millió ember vette aznap igénybe a szolgáltatásait, többen, mint egy napon belül korábban bármikor.

Május másodikán 19,7 millió utasra számítanak. Hivatalos jegyértékesítőkön keresztül összesen 117 millió menetjegyet adtak el eddig a május elsején kezdődő hosszú hétvégére, ami keddig tart.

Kína sokáig a világ legnépesebb országa volt, de az utóbbi években ott is, mint szinte mindenhol, rohamosan zuhan a születések száma. Erről ebben a cikkben részletesen is írtunk.