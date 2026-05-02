Május elseje Kínában: abszolút rekord, közel 25 millió ember utazott az állami vasúton

gazdaság
Kínai vonat 2026. május elsején.
Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

Május elsején új rekordot állított fel a kínai állami vasúttársaság. 24,8 millió ember vette aznap igénybe a szolgáltatásait, többen, mint egy napon belül korábban bármikor.

Május másodikán 19,7 millió utasra számítanak. Hivatalos jegyértékesítőkön keresztül összesen 117 millió menetjegyet adtak el eddig a május elsején kezdődő hosszú hétvégére, ami keddig tart.

Kína sokáig a világ legnépesebb országa volt, de az utóbbi években ott is, mint szinte mindenhol, rohamosan zuhan a születések száma. Erről ebben a cikkben részletesen is írtunk. (ORF)

Kevesebben is elleszünk – Magyarország és a világ fogyóban

Az emberiség történelme során először nem születik elég gyerek az évezredes társadalmi modell fenntartásához. Ez mindent felboríthat, a nyugdíjrendszerektől a gazdasági fejlődésig. Nincs az a pénz és erő, ami több gyerek vállalására bírná a családokat. Így nincs más választásunk, mint alkalmazkodni – de Kelet-Európában különösen nehéz a helyzet.

Bede Márton
demográfia