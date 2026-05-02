Megverték a 24.hu főszerkesztőjét, többszörös arccsonttörést szenvedett

Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője traumacikkben számolt be arról, hogy egy hétfő este, nem sokkal 19 óra után támadta meg egy ismeretlen férfi a budapesti 75-ös troli Dózsa György úti megállójában.

Pető egyedül várakozott, amikor kiabálásra lett figyelmes, majd a támadó minden előzmény nélkül arcon ütötte. Az ütés következtében elesett, a földön pedig még többször megrúgták. Több arccsonttörést szenvedett, köztük a járomív és a szemüreg falának sérülését, valamint horzsolásai és hámsérülései lettek. Műtéti beavatkozásra végül nem volt szükség.

Pető Péter, a Népszabadság akkori főszerkesztő-helyettese a napilap Bécsi úti székházánál, mielőtt a lap munkatársai megpróbálták felvenni a munkát 2016. október 9-én.

A támadás után a férfi segítséget kért a járókelőktől, miközben a támadó egy ideig a közelben maradt, majd később elhagyta a helyszínt. A járókelők hívták a mentőket, akik kórházba szállították az újságírót.

Petőt a Honvédkórház sürgősségi osztályán látták el, ahol mintegy 12 órát töltött kivizsgálással és várakozással. CT- és röntgenvizsgálat készült, valamint szájsebészeti vizsgálat is történt. A rendőrség a helyszínen, majd később a kórházban is meghallgatta, miközben még a vizsgálati eredményekre vártak.

A hatóságok a feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták. Később közölték, hogy a férfit több korábbi bűncselekménnyel is összefüggésbe hozták, és beszámíthatóságát is vizsgálják. Az ügyben súlyos testi sértés gyanúja miatt indult eljárás.