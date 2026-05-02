Orbán Viktor megírta Sulyoknak, hogy nem hajtják végre az EU bíróságának döntését a homofób törvénnyel kapcsolatban

Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter közzétette Orbán Viktor levelét, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnöknek írt az Európai Unió Bíróságának ítéletével kapcsolatban, amelyben kimondták, uniós jogot sért az Orbán-kormány melegeket pedofilokkal összemosó "gyermekvédelmi" törvénye.

A háromoldalas levélben Orbán Viktor leírja, hogy szerinte a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Majd azt írta:

„Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre”.

Orbán Viktor egyes uniós rendelkezések idézése után közölte Sulyokkal, hogy a múlt keddi bírósági ítélet figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, és annak rendelkezéseivel több szempontból is összeegyeztethetetlen. Felidézte azokat a rendelkezéseket, amiket a Fidesz a kétharmados többségével írt bele az Alaptörvénybe, mint például, hogy az ember férfi vagy nő; az anya nő, az apa férfi és például azt is, hogy az Alaptörvény óvja a gyerekek születési nemének megfelelő önazonosságához való jogát.

Orbán Viktor miniszterelnök gratulál Sulyok Tamás megválasztott köztársasági elnöknek az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. február 26-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az uniós bírósági ítélete szerint a melegeket a pedofilokkal összemosó jogszabály az EU Alapjogi Chartájába és az alapszerződések uniós alapértékeket kimondó részébe ütközik.

Még 2021 nyarán indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a homofób módosítókkal teleírt pedofiltörvény miatt. Ursula von der Leyen akkor azt mondta, hogy „ez a magyar törvény szégyen”, majd egy uniós csúcstalálkozón 16 állam- és kormányfő ítélte el a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetését, az Európai Parlament pedig hatalmas többséggel fogadott el egy állásfoglalást, amelyben szintén bírálták a magyar jogszabályt.

Az Európai Bizottság 2022 decemberében nyújtott be keresetet az EU bíróságához, és azt kérték, állapítsák meg, hogy a magyar hatóságok megsértették az uniós jogból eredő kötelezettségeiket.

Ha a magyar állam nem változtat a jogszabályon, újabb per jöhet, akkor már pénzbüntetés megállapításáról. Ha azt nem fizetik ki, akkor büntetőkamattal együtt levonnák az uniós támogatások kifizetéseiből, mint a menekültügyi pénzbírság esetében.