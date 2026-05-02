Összesen 4 (vagy 5, ahogy vesszük) himnusz hangzik el a parlament alakuló ülésén, köztük az európai uniós és a cigány is

Zeneileg intenzív alakuló ülést tart egy hét múlva, május 9-én az új Magyar Országgyűlés, derül ki Magyar Péter leendő miniszterelnök közleményéből. „Miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a Himnusz, a székely és az európai himnusz is” – írja a politikus. Hozzáteszi: Nébl Zsolt vezetésével, a sükösdi Sugo Tamburazenekar tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt. Utóbbi az elmúlt években lényegében a választásokat kétharmaddal nyerő Tisza Párt himnuszává vált.

Arról, hogy a magyar mellett a székely himnuszt is le fogják játszani az ülésen, korábban is lehetett tudni, miként arról is, hogy a Parlament épületére a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az európai uniós lobogó.

Az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor. „Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartunk, melynek keretében az ünnepélyes zászlófelvonás után szólok a megjelentekhez” – közölte Magyar Péter.