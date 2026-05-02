Telefonon egyeztetett Fico és Zelenszkij, kölcsönös látogatásokat terveznek Pozsonyba és Kijevbe

Robert Fico telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A szlovák miniszterelnök közleménye szerint, bár egyes kérdésekben eltér az álláspontjuk, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti „jó és baráti kapcsolatok” fenntartásában.

Fico megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen.

A felek megállapodtak abban is, hogy hétfőn személyesen találkoznak Jerevánban az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján.

Emellett folytatni kívánják az együttműködést közös kormányülések formájában, és kölcsönös látogatásokat terveznek Pozsonyba, illetve Kijevbe. Robert Fico a háború kirobbanása óta nem járt az ukrán fővárosban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en posztolt az egyeztetésről, mint írta, „erős kapcsolatokat szeretnénk országainak között, és ebben mindketten érdekeltek vagyunk. Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, és kész megosztani saját tapasztalatait a csatlakozási folyamatról”.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.

Fico a tervek szerint májusban ellátogat Moszkvába, hogy részt vegyen a második világháború végéről megemlékező állami rendezvényeken. (via ÚjSzó, MTI)