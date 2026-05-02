Trump szerint az Egyesült Államok és az Irán közti ellenségeskedés megszűnt

Donald Trump amerikai elnök közölte a Kongresszussal, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti ellenségeskedés „megszűnt” a jelenleg is érvényben lévő tűzszünet alatt.

Az elnök azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és azt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.

Trump azonban a kongresszusi vezetőknek írt levelében azt állította, hogy nem köteles megfelelni ennek a háborús felhatalmazásról szóló törvénynek, mivel az Iránnal a múlt hónapban kötött tűzszünet „megállította az órát”, vagyis felfüggesztette az ezzel kapcsolatos kötelezettséget.

Az Egyesült Államok és Irán egyelőre nem jutott hosszabb távú békemegállapodásra a tárgyalások során, bár iráni médiajelentések szerint Teherán pénteken új javaslatot küldött Pakisztán közvetítésével.

A Kongresszus hivatalos értesítésének 60. napján, pénteken Trump így írt a kongresszusi vezetőknek: „2026. április 7. óta nem történt tűzváltás az Egyesült Államok fegyveres erői és Irán között. A 2026. február 28-án kezdődött ellenségeskedések megszűntek.”

A lehetetlen helyzetről, amibe Trump sodorta magát az iráni háborúval, ebben a cikkben írtunk.