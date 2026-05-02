Vitézy szerint Lázár János visszavont több vasútfejlesztési tendert

„Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre és a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban” - írja Vitézy Dávid leendő közlekedési miniszter a Facebookon.

Vitézy szerint ezzel újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába a távozó kormánytól. Ugyanis ezeket, a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve nem lesz könnyű kihívás a leendő miniszter szerint.

„A döntés indoklása persze próbál ködösen fogalmazni, de a helyzet valójában teljesen egyértelmű: a HÉV-járműcseréhez hasonlóan a közbeszerzések itt sem voltak megfelelően előkészítve, egyszerűen gyenge minőségű volt a kiírás, így végül ajánlatot sem lehetett adni” - írja.