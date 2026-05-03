A FIA lezárná a hibrid korszakot a Forma-1-ben, 2031-től visszajönnek a V8-as szívómotorok

Teljesen visszakozna a mostani, népszerűtlen 50/50-es hibrid motoroktól a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Forma-1-ben. Vasárnap a Miami nagydíj helyszínén jelentette be Mohammed bin Szulajem FIA-elnök, hogy 2030-tól vagy '31-től visszatérnek az erősebb hangú, és a Forma-1 rajongói között népszerűbb és egyszerűbb V8-as motorokhoz.

A Forma-1 idei, 2026-os idénye óriási változásokat hozott: mostantól kötelezőek az 50/50-es motorok, amelyekben a hajtóerő fele már nem a benzinmotorból, hanem a hibrid akkumulátorokból származik.

A változást a négyszeres világbajnok Verstappennel az élen több pilóta kifogásolja, főleg amiatt, hogy a visszatöltési fázisok miatt egyik pillanatról a másikra lassulnak le az autók. Emiatt az előzések nagy részét nem a technikai vagy tudásbéli különbségek határozzák meg, a hirtelen kialakuló jelentős tempókülönbség pedig balesetveszélyes is. A nézők jelentős része szintén visszasírja a régi, jobban szóló, kiszámíthatóbb és macsósabb benzinkorszakot.

A FIA vezetése már korábban is jelezte, hogy ehhez szeretnének visszatérni, egy olyan rendszerhez, melyben a szívómotorokat legfeljebb csak minimális hibrid kapacitás egészítené ki. Bin Szulajem próbálkozása azonban korábban megtört a motorgyártók és fejlesztők ellenállásán. Ők az elektrifikáció jegyében nagyrészt a hibrid fejlesztések mellett vannak, és azzal fenyegetnek, hogy egy hibridmentes Forma-1-ből kivonulnának, esetleg egy alternatív versenysorozatot alakítanának.

A FIA-elnök bin Szulajem Lando Norrist tapogatja. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A dubaji emír FIA-elnök és a Nemzetközi Automobil Szövetség vezetése ezért nem tud gyorsan változtatni, annak ellenére sem, hogy úgy látják, a mostani 50/50-es hibrid irány tévút volt. A Forma-1-es gyártókkal kötött irányítási megállapodás azonban csak 2030-ig érvényes, így elméletileg az FIA utána bármilyen szabályt bevezethet 2031-re. Bin Szulajem Miamiban éppen erre utalt:

"Közeleg a váltás ideje, és végső soron csak idő kérdése az egész. A szabályzat szerint 2031-ben keresztül tudjuk vinni a döntést a gyártók szavazata nélkül is, de mi azt szeretnénk, ha ez közkívánatra már 2030-ban megvalósulna"

– mondta a floridai nagydíj előtt.

A FIA azt hangsúlyozza, hogy ezután az olcsóbb és könnyebb motorok fejlesztése lesz a cél, ezt szolgálják majd elsősorban a szabályok.

Az, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség a klímaválság ellenére teljesen vissza akar térni az üzemanyagfaló benzines motorokhoz a globális szimbólumként is jelentős Forma-1-ben, ugyan népszerű lehet a rajongók körében, de az elektrifikáció felé menő autóipar fő rendjével szembemegy.

Ez nemcsak a gyártókkal való konfliktusban élesedhet ki, hanem reputációs kockázatot is jelent. Ezt a FIA azzal a mondással próbálja kivédeni, hogy egyre inkább a szintetikus fenntartható üzemanyagra állnak át – ez azonban drága és a Forma-1-en kívül nem igazán jelent megoldást a mostani technológia mellett.