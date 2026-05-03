Elvették az útlevelüket és az ukrán frontra küldték a peruiakat, akik szakácsnak jelentkeztek Oroszországba

Emberkereskedelem miatt folytat vizsgálatot a perui ügyészség, miután több száz bejelentést kaptak a hozzátartozóktól Oroszországban eltűnt peruiakról – írja a Meduza. A peruiakat különféle munkalehetőségekkel csábították Oroszországba: az állásajánlatok biztonsági őr, mérnök, szakács és taxisofőr pozíciókról szóltak. Amikor azonban megérkeztek, elvették tőlük az útleveleiket, és rövid kiképzés után az ukrán frontra küldték őket.

A peruiaknak havi 2600 és 4000 dollár közötti fizetést ígértek, valamint 20 000 dolláros „belépő bónuszt” - ezt végül soha nem kapták meg.

Összesen vagy 600 perui ment így Oroszországba 2025 októbere óta egy több eltűntet is képviselő perui ügyvéd szerint, és már 135 eltűnt személyről tettek bejelentést. Közülük legalább tizenhárman meghaltak már az orosz-ukrán háborúban.

A kép Szudzsa közelében, Oroszországban készült augusztus 6-án. Fotó: YAN DOBRONOSOV/AFP

A 25 éves Ronald Rojas Alcantra például elvileg biztonsági őrnek jelentkezett Oroszországba, de végül a frontra került. Április 29-én halt meg, miután megsebesült, és nem kapott megfelelő orvosi ellátást – nyilatkozta a nővére.

Az orosz hadseregbe besorozott peruiak hozzátartozói már tüntettek a limai orosz nagykövetség előtt, a perui külügyminisztérium pedig megpróbálja hazahozni azokat, akikről tudnak. Az elmúlt két hétben 18 perui állampolgár tért haza, és hétfőig még heten érkeznek vissza Oroszországból Limába.