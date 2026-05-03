Huth Gergőék több pénzt kaptak Hankótól, mint a levéltárak összesen – L. Simon szerint is jogos a felháborodás

A fideszes kultúrpolitikus L. Simon László is megszólalt azok között, akik szerint felháborító a Nemzeti Kulturális Alap választás előtti pénzszórása, amivel Hankó Balázs miniszter több mint 17 milliárd forintot szórt ki Fidesz-közeli szereplőknek, miközben a Kulturális Alap által elvileg támogatott művészeknek és intézményeknek a túlélése pár százezer forintokon múlik.

A fideszes celebeknek és egyesületeknek a választás előtti vurstlijaira kifizetett milliárdok miatt már lemondott Bús Balázs, az NKA alelnöke, a bizottsági tag Baán László és Vidnyánszky Attila is, a Partizánban nagyon kínosan magyarázkodó Hankót pedig a Tisza szólította fel azonnali lemondásra.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

A fideszes kultúrpolitikai nagyágyúk között most megszólalt L. Simon László is, aki maga is volt NKA-elnök. L. Simon Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, Kenyeres István posztja alá kommentelt: ebben Kenyeres azt tette szóvá alaposan adatolva, hogy miközben a levéltárakban „a munkatársak éhbérért dolgoztak/dolgoznak”, Hankóék egy fideszes kocsmának, az R56-nek két és félszer annyi támogatást (180 millió forintot) adtak ún. kulturális programok szervezésére, mint amennyit a magyar levéltárak összesen kaptak a Magyar Nemzeti Leváltárt leszámítva.

„Csókosok pénzhez juttatása, utolsó kifizetés a kasszánál, tiltott kampányfinanszírozás”

- sorolta a lehetséges minősítéseket a főigazgató.

Itt lépett be Hankó-kritikus kommentelőként L. Simon. „Remek az összefoglaló” - kezdte a hozzászólását a korábbi fideszes államtitkár, azt bizonygatva, hogy az ő idejében még minden rendben volt: „akkor a struktúra is működőképes volt, és a forrás sem volt kevés”.

A később Lázár János, majd Csák János által kirúgott, Demeter Szilárddal is összekülönböző L. Simon azt írja, hogy annak idején hatalmas politikai csatában verte vissza például Andy Vajna szándékát, hogy az NKA-forrás egy részét elvigye az újonnan felállt filmalapba - és szerinte semmi mást nem kellett volna tenni, csak ezen az úton továbbmenni.

„Sajnos 2014 után ezeket az értékeket és a szemléletet nem sikerült megőrizni, ennek a végkifejlete az a pénzosztogatás, ami jogosan vált ki felháborodást”

– írja L. Simon László a Hankó-féle kampányosztogatás kapcsán.

Itt azonban a saját korábbi tevékenységén túl a mostani projektjét is pozitív példaként dobta be a beszélgetésbe, azt állítva, hogy a Mezőgazdasági Múzeum, aminek a tervezett Gödöllőre költöztetését ő felügyeli, is csak 70 milliót kapott az új épület művészeti koncepciójára, miközben Mága Zoltán fotósa most 500 milliót a ki tudja, mire.

A Mezőgazdasági Múzeum elköltöztetésének tervéről itt írtunk bővebben. A koncepciót sokan vitatják, így szállt be a vitába Hermann Róbert történész is.

„Mondjuk a Mezőgazdasági Múzeum látványtervére költött 70 millió is a fölösleges kiadások közé tartozott, én ezzel nem példálóznék. A MM jó helyen van ott, ahol van, teljesen fölösleges volna Gödöllőre vinni; remélem, az új kormányzat ezt az eszement és indokolatlan tervet is törli. Milyen érdekes, emögött is Hankó Balázs állt: ő jelentette be gödöllői képviselőjelöltként a költöztetést... Mindez persze lehet, hogy a »Tegyünk minden ciklusban működésképtelenné egy országos közgyűjteményt« – program részét képezte”

– válaszolta Hermann L. Simonnak, aki ezzel ugyan nem értett egyet (a projekt miniszteri biztosaként elég meglepő lett volna, ha lelkesen bólogat), de úgy tűnik, már ő is azzal számolhat, amivel már sokan a költöztetés bejelentésekor: azzal, hogy ebből az egészből végül nem lesz semmi. „Ez viszont egy olyan vita, amit érdemes lefolytatni” – reagált L. Simon László arra a felvetésre, hogy értelmetlen a projektje.