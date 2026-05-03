Magyar Péter beszédet mond az Akadémia közgyűlésén, miután Orbán hat éven át nem fogadta az MTA elnökét

Magyar Péter is ott lesz az MTA ünnepi, 200. közgyűlésén a Magyar Tudományos Akadémia székházában, és miniszterelnök-várományosként beszédet is mond az Akadémián.

Az akadémiai közgyűlés második napján választják meg az MTA új elnökét és főtitkárát, a magyar tudományban pedig rendszerváltó hangulat van – erről itt írtunk bővebben, azt is bemutatva, hogy az akadémiai elnökválasztásnak milyen politikai vonatkozásai vannak.

A Magyar Tudományos Akadémia székháza Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Miután az Orbán-kormányok leválasztották az Akadémiáról a kutatóhálózatot, a magyar tudomány legfontosabb intézményrendszerét, és egyre durvább politikai kampányokat folytattak az Akadémia ellen (a viszonyt jellemezte, hogy Freund Tamás, az egyébként konzervatívnak számító akadémiai elnök hat év alatt nem tudta elérni, hogy Orbán fogadja őt), most azt várják, hogy a Tisza biztosítsa az akadémiai szabadságot.

A Magyar Tudományos Akadémia (hamarosan távozó) vezetése a választások után sietett jelezni, hogy egyetért a Tisza programjának céljaival, és már keresik a párt vezetésével a kapcsolatot. Mint írták, szeretnének együttműködni velük az új tudománypolitika megalapozásában, és azt is közölték, hogy készek visszafogadni a korábban elcsatolt kutatóhálózatot.

Az elnökválasztásra a közgyűlés második napján, kedden kerül majd sor. A négy elnökjelöltet a Qubit kérdezte többek között arról, hogy mivel kezdenék az elnökségüket, Pósfai Mihály, Borhy László, Miklósi Ádám és Perczel András válaszai a linkeken olvashatók.