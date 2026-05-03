Magyar Péter kritikája után Karácsony új megoldást keres az Országgyűlés alakuló ülése elé szervezett „hálakoncertre”

Azért tette május 8-ra az Országgyűlés alakuló ülése elé szervezett „hálakoncertet” a Főváros, hogy az „ne zavarja az új Országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket május 9-én” – állította a Telex kérdésére reagálva a Főpolgármesteri Hivatal.

Ez nem mindenki látta így. „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?” – kérdezte Magyar Péter, miután Karácsony Gergely főpolgármester május 8., péntek estére „rendszerbúcsúztató örömkoncertet” hirdetett meg a Lánchíd pesti hídfőjéhez a rakpartra.

Karácsony Gergely Fotó: Kristóf Balázs/444

A csörtébe többen a Karácsony és Magyar közötti feszültségek kiütközését látták bele, de a Főváros mostani válasza alapján úgy tűnik, hogy a Városházán Magyar megszólalása után inkább újraterveznek. Mint írják: