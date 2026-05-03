Meghekkelték a Mediaworks oldalát

Gulyás Gergely fotójával hekkelték meg a Mediaworks honlapján, az oldalon több helyen csak ez a kép látszott:

Fotó: Magyarország Kormánya

Szombat este ez a kép látszott a hirdetés, a szolgáltatások és a tevékenység menüpontnál is - derült ki a Telex cikkéből. Az oldalt valószínűleg feltörték.

A fideszes lapokat kiadó cég honlapja azóta elérhetetlen.

Fotó: mediaworks

A „kipukkadt a lufi” lett a kormányzati jelszó 2024-ben, mikor Magyar Péter kirakta a Varga Judittal folytatott beszélgetésének felvételét. Nem csak Gulyással mondatták el a kormány hivatalos Facebook-oldalára felkerült videóban, hanem a teljes propagandagépezeten végigpörgött. Varga a felvételen a többi között azt mondja, Rogánék kihúzattak dolgokat a Völner-Schadl-ügy irataiból. A felvétel nyilvánosságra kerülése után Varga arról írt, a férje megfélemlítette, azért mondta ezeket. Az ügyészség pár hónappal később egy vizsgálat után azt közölte, senki nem nyúlt bele a iratokba.

A Mediaworks rendszeréből pár napja a World Leaks nevű, zsarolásra specializálódott hackercsoport 8,5 terabájtnyi adatot, 15 millió fájlt szerzett meg, és miután a cég nem fizetett, nyilvánosságra is hoztak adatokat.