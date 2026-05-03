Négy hónapja jött az argentin, akinek Kubatov elintézte az állampolgárságot, hogy ne kelljen magyart játszatni a Fradinak

Magyar állampolgárságot kapott Mariano Gomez, a Ferencváros argentin hátvédje. Gomezt a Fradi januárban igazolta Svájcból, vagyis alig négy hónapja él Magyarországon. Magyarul nem tud, magyar felmenőjéről nem tudni. Május harmadikán ennek ellenére már magyar állampolgárként léphet pályára az Újpest ellen.

Gomez a gyorsított honosítás semmilyen feltételének nem felel meg. Azt, hogy hogyan kaphatott mégis állampolgárságot négy hónappal azután, hogy Magyarországra jött, a hírről beszámoló hivatalos ferencvárosi Facebook-oldal már nem részletezte, csak egy fotót közöltek az argentinról, amint a friss-meleg magyar igazolványát mutatja.

Mivel a rögzített szabályoknak nem felel meg, Gomez valószínűleg egyedi kormánydöntéssel kaphatott állampolgárságot. Ilyenkor leginkább "kiemelkedő nemzeti érdekre" szoktak hivatkozni. Hogy Gomez később esetleg válogatott is lenne-e, nem tudni, ez azért a szövetségi kapitányon is múlik majd.

Az argentin középső védő így viszont már papíron magyarként léphetett pályára a vasárnapi örökrangadón az Újpest ellen. Robbie Keane, a Ferencváros edzője és Kubatov Gábor, a Fradi fideszes elnöke egész évben szidta az MLSZ-t az úgynevezett magyarszabály miatt, ami az MLSZ-támogatások feltételévé teszi, hogy a klubok legalább öt magyart játszassanak a mérkőzéseiken.

A Ferencváros, mint a messze legnagyobb költségvetésű klub, ennek képtelen volt simán eleget tenni, így az utolsó fordulót úgy kezdi majd, hogy már biztosan hátrányban lesz a Győrrel szemben, vagyis hét, sorozatban megnyert bajnoki cím után már az a papírforma, hogy csak ezüstérmesek lesznek. Gomez után a norvég Zachariassent és a horvát Kovacevicet is honosítani akarják a Fradinál, ezt már korábban bejelentették - hogy azonban ezt a trükköt egy négy hónapja itt játszó dél-amerikai légióssal is eljátsszák a még hivatalban lévő Fidesz-kormány jóvoltából, még Kubatov Gábortól is meglepetés.