Rekordmélyre esett Trump népszerűsége az iráni öntökönlövés után

Rekordalacsonyra esett Donald Trump népszerűsége a Washington Post-ABC News-Ipsos vasárnap publikált közvélemény-kutatása szerint. Trump összesített támogatottsága most 37 százalékon áll, ami ugyan csak két százalékponttal alacsonyabb a februárban mért 39 százalékhoz képest, de az elutasítottsága már 62 százalékos, ami mindkét elnöki ciklusában a legmagasabb érték.

Az amerikaiak többsége (59 százalék) szerint Trump nem elég okos („nincs meg a kellő mentális élessége”) az elnöki feladatokhoz, 71 százalék szerint nem őszinte és nem megbízható, 67 százalék szerint pedig nem gondolja át igazán a fontos döntéseket.

A többség minden lényeges kérdésben rossz véleménnyel van az elnök teljesítményéről, de a legrosszabb a gazdasági megítélése:

76 százalék szerint rosszul kezeli a megélhetési kérdéseket;

72 százalék szerint az inflációt;

66 százalék szerint Iránt;

65 százalék szerint a szövetségeseket;

65 százalék szerint a gazdaságot;

61 százalék szerint az adókat.

Még a bevándorlással és a határzárral kapcsolatban a legjobb a megítélése, de ez is relatív, hiszen 59, illetve 54 százalék, vagyis a többség itt is negatívan ítéli meg.

Ez összességében azt mutatja, hogy a közel-keleti háborúval megugró üzemanyagárak, ahogy arra persze számítani is lehetett, érzékenyen érinti az amerikaiakat, és ez hat hónappal a novemberi félidős választások előtt komoly gond a Republikánus Pártnak. Bár a republikánusok között Trump támogatottsága stabil, még mindig 85 százalékos, az elvileg feléjük hajló függetleneknél már beesett az elnök elismertsége, a függetlenek között összességében pedig már csak 25 százalék Trump támogatottsága. A regisztrált szavazók között a demokratáknak már öt százalékpontos előnye van, és nő a republikánusok előtt.