Rétvári kampányának szervezői is 50 milliót kaptak Hankótól

Három, Rétvári Bencéhez közeli alapítvány is részesült a Hankó-féle NKA-s pénzekből, összesen 50 millió forintot kaptak elvileg kulturális programokra – írja a Váci Hírlap.

A KDNP-s belügyi államtitkár embereihez köthető három alapítvány is a Kulturális Alapból választás előtt, titokban kiosztott 17 milliárdjából kistafírozott szervezetek közül.

A legtöbbet, 22 millió forintot az a Dunakanyari Védegylet Alapítvány kapta, melynek véletlenül Bajor Gergő, Rétvári kampányfőnöke a kurátora. Ebből a pénzből hivatalosan kulturális közösségépítő programokat és rendezvényeket valósítanak meg – az nem derül ki a választás után nyilvánosságra hozott, szűkszavú tájékoztatóból, hogy ez konkrétan mit takar.

Egy másik jutalmazott szervezet, a 18 milliót kapó Aktív Dunakanyar Alapítvány a lap szerint olyan rendezvényeket szervezett a váci választókerületben, amelynek a KDNP-s országgyűlési képviselő volt a fővédnöke. A 10 millióval megdobott Hello Dunakanyar Alapítvány a helyi fideszes kiadvány, a Vác Online kiadója.

Rétvári Bence így is 10 ezer szavazatnyi különbséggel kapott ki egyéniben a tiszás Szimon Renátától.

A Nemzeti Kulturális Alapból a választások előtt Hankó Balázs miniszter több mint 17 milliárd forintot szórt ki Fidesz-közeli szereplőknek, kormányközeli celebeknek és egyesületeknek. Az ügy miatt már lemondott Bús Balázs, az NKA alelnöke, a bizottsági tag Baán László és Vidnyánszky Attila is, Hankót pedig a Tisza szólította fel azonnali lemondásra, még a kormányváltás előtt.