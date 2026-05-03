Trump: Az USA újraindítja a támadásokat, ha Irán „rosszul viselkedik”

Vázlatosan ismeri Donald Trump amerikai elnök az Iránnal kötendő megállapodást, a pontos szövegen még dolgoznak. „Azt most fogják nekem átadni” – mondta szombaton Trump a floridai West Palm Beach-en, mielőtt felszállt volna a Miamiba tartó repülőre.

Az elnök közölte, ha Teherán „rosszul viselkedik”, továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy Amerika újraindítsa a támadásokat. Arra a kérdésre, hogy újraindíthatja-e a tárgyalásokat, azt mondta, ezt nem egy újságírón keresztül üzenné meg.

Később a közösségi oldalán arról posztolt, nem tudja elképzelni, hogy a javaslatok elfogadhatók lennének, és Irán nem fizetett elég nagy árat azért, amit tett.

Egy magas rangú iráni tisztviselő arról beszélt, a javaslat – amit Trump eddig elutasított, - megnyitná a Hormuzi-szorost, és véget vetne az Egyesült Államok Irán elleni blokádjának, de az iráni atomprogramról szóló tárgyalásokat későbbre halasztaná. (Reuters)