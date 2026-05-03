Ukrán támadás után kigyulladt az egyik legfontosabb orosz kikötő

Drónokkal támadta Ukrajna a Balti-tengeren lévő Primorszk kikötőt, ahol emiatt tűz ütött ki – közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó. Olajszivárgás nem volt, a tüzet eloltották.

A kormányzó szerint több mint 60 drónt lőttek le éjjel Oroszország északnyugati részén, a Leningrádi régióban.

Primorszk jelentős olajexport-kikötő, napi 1 millió hordó olajat lehet kivinni. Az elmúlt hónapokban többször is támadták az ukránok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közen arról írt, két árnyékflotta-tankert is megtámadtak a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötő bejáratánál fekvő vizeken. Az elnök szerint ezeket a tartályhajókat korábban aktívan használták olajszállításra az oroszok.

Szombaton és vasárnap más orosz régiókból is jelentettek dróntámadásokat, az oroszok szerint a támadások következtében egy ember meghalt, többen megsérültek, köztük egy gyerek is. Közben az oroszok is támadnak, ukrán jelentések szerint lassan közelednek a csapatok a Donyeck régióban lévő Konsztantyinovka városához. (Reuters)