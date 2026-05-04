A Fidesz-KDNP valamiben máris rekordot döntött ellenzékben: korrupciós ügyekről szóló hírekben

belföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Gulyás Gergely múlt szerdai posztja szerint „a Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül”.

Hogy mi a normalitás, az nézőpont kérdése, a konstruktivitás is érdekes felvetés némely fideszes képviselőnél, de ennél is fontosabb, hogy ha az egész ország érdekeit akarják szolgálni, akkor sokaknak össze kell majd kapniuk magukat, mert az elmúlt évek hírei alapján sokszor inkább a saját érdekeiket szolgálta a munkájuk, semmint a közt.

A 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amelyek közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.

A legnagyobbak eléggé szem előtt voltak, az ő sztorijaik viszonylag ismertek. Lázár János kezdettől fogva simán beírja a vagyonnyilatkozatába, hogy több tucatnyi földje és egyéb ingatlanja van, hozzá kötik a batidai vadászházat, amit erősít, hogy a vadászházat birtokló cégből egyedül ő vett fel osztalékot, és érdekes magyarországi bizniszeket folytatott osztrákokkal is.

Fotó: Lázár János/Facebook

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld belpolitika Takács Péter rétvári bence tilki attila kocsis máté szalay-bobrovniczky kristóf Varga Gábor radics béla hankó balázs gulyás gergely fidesz hargitai jános Szentkirályi Alexandra szijártó istván G Kinga tuzson bence Koncz Zsófia Lezsák Anna Witzmann Mihály Hetei Zoltán Bajor Gergő Seszták Miklós gyopáros alpár Szijjártó Péter nagy bálint T Péter vitályos eszter Lázár János németh balázs pócs jános kovács sándor gazdaság országgyűlés héjj dávid
Kapcsolódó cikkek

Valamiért nagyon nem akarja elárulni Lázár János, miért csak ő kap osztalékot a batidai vadászház után

Hiába kisebbségi tulajdonos a miniszter, a többi tulajdonostárs valamiért nem tart igényt a tízmilliókra.

Urfi Péter
POLITIKA

Takács Péter hergelésről, nyolcmilliárdról és arról is beszélt, felkészítette gyerekeit arra, hogy „apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök”

A leköszönő egészségügyi államtitkár szerint a Fidesz vereségének okai között az is ott van, hogy „iszonyatos médiafölényben volt a Tisza”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Hat éve vendégház épült Varga Gábor fideszes képviselő földjén, de nincs nyoma a vagyonnyilatkozatában

Azt állítja, egy egyesület építtette rá, amelynek bérbeadja, így nem is az övé a ház. Az egyesület ráadásul a rokonaié.

Kiss Imola
belföld

Hadházy Ákos megtekintette a kétszázmilliós keszthelyi óvodatorzót

Az európai uniós pénzek példaértékű elköltésének újabb mestermunkája.

Haász János
belföld

Korrupciós bűncselekménnyel gyanúsították meg Sára Botond főispánt

Egy olyan ügyben gyanúsították meg, aminek főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal.

Molnár Kristóf
bűnügy

Pócs János fia is kapott 42 milliót falusi turizmusra

Ügyesen pályázott az uniós pénzre.

Boros Juli
POLITIKA

A NER-elit kivett belőle 10 milliárdot, majd összeomlott, hogy aztán az állam legalább 20 milliárdért mentse meg – mi az?

Sőt, még további közel 6,5 milliárd is mehet közpénzből úgynevezett rendkívüli kárrendezésre – avagy a Magyar Vagon-csoport csodálatos története.

Haász János
gazdaság

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Német Szilvi
KULTÚRA

Juhász Péter Pál egyik kiskorú áldozata: Nem tudom elfogadni, hogy Tuzson Bence visszaüljön a parlamentbe

Mert a leköszönő igazságügyi miniszter volt az, aki arról beszélt, hogy nincs kiskorú áldozat a Szőlő utcai ügyben.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Tud magyarul?” – kérdezett vissza Gyopáros Alpár, amikor a felesége telkén épülő házról kérdezte a Partizán

A kormánybiztost a családi építkezése kivitelezőjéről kérdezték, amely a Magyar Falu Program egyik legnagyobb kedvezményezettje.

Benics Márk
POLITIKA

Gyorsan eltüntette a kormány a szuperkórház projektcégét, ahonnan Kocsis Máté felesége félmilliós fizetést vett fel

Néhány hónap alatt megszűnt a cég, amely amúgy sem végzett érdemi munkát. A szuperkórház projektje ezzel hosszabb időre lekerülhet a napirendről.

Székely Sarolta
Egészségügy

Az Állami Számvevőszék szerint a facebookos hirdetés nem számít politikai hirdetésnek

Nem találtak szabálytalanságot a fideszes Koncz Zsófia tavalyi kampányában, pedig csak a Facebookon többért hirdetett, mint amennyiért összesen lehetett volna.

Herczeg Márk
POLITIKA

Ötven vietnámit íratott be Orbán testvérének cége a Pécsi Tudományegyetem életmentő tanfolyamára

Egy hangfelvétel szerint pedig lehetett köztük olyan vietnámi, aki nem hagyta el az Európai Unió területét.

Mészáros Juli
belföld

A siófoki fideszes képviselő felesége pár hónapra szőlőtermelő lett, hogy engedélyeztesse az örök panorámás borospincéjét

Witzmann Mihály szerint az ingatlan azért nem szerepel a vagyonnyilatkozatában, mert az 150 ezer forintot kereső közalkalmazott felesége nevén van.

Botos Tamás
POLITIKA

NEREDETI TŐKEFELHALMOZÁS – HOGYAN LETTEK MILLIÁRDOSOK FIDESZES KÉPVISELŐK ÉS A ROKONAIK?

Ahol a magyar állam és a magyar álom összeért: 2010 után néhány év alatt gigantikus cégbirodalmak nőttek ki a semmiből, elképesztő vagyonok halmozódtak fel, és pártbürokraták váltak nagytőkésekké.

Herczeg Márk
POLITIKA

Szóban engedélyezte a polgármester, hogy felújítsák a fideszes képviselő házához vezető utat

Witzmann Mihály ragaszkodik hozzá, hogy az emeletes ház egy borospince. Korábban ő lobbizta ki a szálláshely-pályázatokat, amin aztán milliókat nyertek a rokonai.

Szurovecz Illés
POLITIKA

Vitályos Eszter úgy mentette ki magát a kínos pénzosztásból, hogy azzal végképp nevetségessé tette a kormányzati „civil” pályázatot

Olyan vihart kavart, hogy elutasították a törökországi földrengés után hősies mentést végző csapatot, miközben álciviles pénzt kaptak, hogy Vitályos akcióba lépett. A mentők is kaptak, az álciviles is megtarthatták a támogatást.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A pusztában épül az ország népnemzeti élményközpontja

A kormány Lezsák Sándor összes tervére rábólintott, hogy állami pénzből építhessen turistaközpontot Lakitelek külterületén. A parlamenti alelnök személyesen vezetett körbe minket a birodalmában.

Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
POLITIKA

Papíron tehetséggondozó egyesület, valójában Tuzson Bence igazságügyminiszter kampánylapját adja ki

Az állam civil tevékenységre ad pénzt, aztán valahogy mégis fideszes propaganda lesz belőle Fóton. Az igazságügyminiszter pedig boldogan asszisztál ehhez.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Hargitai János, a KDNP-s, aki nem is ismerte unokájának buda-cashes főfőnök apját, egyébként mániákusan utálja a pénzügyi világot

Még a '48-as forradalmat is a Rotschildok törték meg Hargitai szerint. De mi van a családon belüli brókerrel?

kasnyikm
POLITIKA

Szőlő utca: a kormány egyre több állítása válik tarthatatlanná

Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Sorra dőlnek meg ezek az állítások.

Herczeg Márk
bűnügy

„Minden településen tudom, hogy ki hány kiló, és ki hány forintot ér. Mindent tudok mindenkiről!” – hangzik el egy szabolcsi fideszes képviselőnek tulajdonított hangfelvételen

A DE Akcióközösség szerint Kovács Sándor fideszes képviselő hallatszik azon a hangfelvételen, amelyen nyíltan beszélnek arról, hogyan vinnének kisebbségi szavazókat az urnákhoz.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Simonka ügyében két másik fideszes képviselő rokonait is költségvetési csalással vádolja az ügyészség

Kerényi János és Varga Gábor is elismerték, hogy a családtagjaik belekeveredtek az ügybe.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

12 milliót kapott a KDNP-frakciótól az egyik képviselő barátnője

Hargitai János ugyan hivatalosan nős, de új társa van, aki amúgy a rendőrség jogtanácsosa. Kérdés, hogy alezredesként dolgozhat-e egy politikai pártnak.

Urfi Péter
POLITIKA

Tuzson Bence igazságügyi miniszter börtönnel fenyegeti Karácsony Gergelyt és a Pride szervezőit

Tiltott rendezvényt szervezni, oda embereket toborozni egy év börtönnel jár, azon részt venni szabálysértés –mondja Tuzson a Pride-ról.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Seszták ment, és azonnal elfogytak a győztes közbeszerzések a kedvenc építőipari cégénél

A Penta Industry fürdött a közbeszerzésekben, még Mészáros Lőrincre is rátaláltak, aztán fordult a NER-szerencse.

Haszán Zoltán
gazdaság

Lázár János csak akkor vált meg a részétől a Divatcsarnokban, amikor már megállapodtak az arabokkal mini-Dubajról

Úgy tárgyalt a befektetőkkel a kormány nevében, hogy közben magánérdekeltsége volt a cégben, akikkel az arabok nem sokkal később megállapodtak az új központról.

Kolozsi Ádám, Windisch Judit, Haász János
belföld

Takács Péter anyázva szólt vissza, amikor a sógora bizniszéről kérdezték

Majd a leköszönő egészségügyi államtitkár feljelentéssel fenyegetőzött.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

A kommunikációs megbízáson felül 1,1 milliárdot költhetnek sportág-népszerűsítésre az atlétikai vb szervezői

Újabb jelentősebb kommunikációs megbízást talált az RTL.

Horváth Bence
POLITIKA

Lezsák alapítványa 18 milliárdot kapott a kormánytól, hogy felépítse Lakitelken a négycsillagos Hungarikum Hotelt

Igaz, eddig már most is van két szállójuk.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Molnár Áron azt állítja, Hankó Balázs egyedül döntött kulturális támogatásokról, a miniszter szerint minden a szabályok szerint történt

Hankó tagadta azt is, hogy a kampányban részt vevő celebek kaptak volna forrásokat az NKA pályázatán.

Benics Márk
POLITIKA

Napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól az egyesület, amelyik Penny-kártyákkal vásárolt volna neki szavazatokat

34 milliót „2026. tavaszi-nyári szakmai programok megvalósítására” kaptak, és ez csak az egyik tétel. Mégsem a miniszterre szavaztak.

Bábel Vilmos
választás

A NAV megszüntette a nyomozást Kovács Sándor fideszes parlamenti képviselő egyik ügyében

A családi birtokon 60 milliós vissza nem térítendő EU-támogatásból születtek turisztikai beruházások, és bár a pénzt hivatalosan nem ő kapta, a pénzekből a telkén épült vendégház, filagória, turisztikai bemutatóház és csónakszállás.

Herczeg Márk
bűnügy

Ilyen közbeszerzést még nem láttál: 184 esetben is csak 1, azaz egyetlen eurócent különbség volt az árak között

További 201 tételnél semmi. Az EU-pénzből így felépült „látogatóközpontban” végül a Fidesz bérelt irodát, 83 négyzetmétert havi 55 ezer forintért, rezsivel.

Haász János
belföld

378 milliós építkezés, benne 96 milliós tanácsadói díj: Kocsis Máté idejéből származó józsefvárosi szerződést vizsgál a NAV

Kedden jártak a NAV bűnügyi nyomozói a VIII. kerületi polgármesteri hivatalban.

Haász János
belföld

Feljelentést tettek, majd feljelentéskiegészítést rendeltek el a fideszes Radics Béla rejtélyes alapítványának ügyében

A Tradíciókért Alapítvány 43 milliós támogatást kapott, de az állítólagos programjainak nem látni nyomát. Egy Radics-féle céggel is fura dolgok történtek.

Haász János
belföld

Németh Balázs, az MTVA híradósának családi cége felelt a Tüskecsarnok PR-jáért

2014. januártól a Kabala Média Bt. – amit még Németh Balázs apja alapított – havi 435 ezer forint (plusz áfát) kapott a Tüskecsarnok PR- és kommunikációs feladataiért.

Herczeg Márk
politika

Kisvárda Magyarország Svájca: még egy Mekit is elintézett Seszták képviselő

Egyedülálló, hogy egy ilyen kis méretű településen nyíljon egy.

Botos Tamás
POLITIKA

24.hu: Tuzson Bence egy nappal azelőtt emelt a háromszorosára egy díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát

Németh Balázs Sándor két pozícióban is segíti Tuzson munkáját, aki külföldi útjaira is magával viszi. Tavaly visszamenőleg megemelték a jövedelmét is.

Inkei Bence
belföld

Garancsi István és Szalay-Bobrovniczky Kristóf érdekeltségébe kerültek Vajna kaszinói

A koncessziós időszak 2024-es végéig 60 milliárdot is kaszálhat az üzleten Orbán barátja és Habony Árpád bizalmasa.

Sarkadi Zsolt
gazdaság

„Beszéltem a Szijjártóval és mondta, hogy ki van adva ilyen Pest megyei minden lófaszság, és írjunk bele mindent”

A számlagyáras nyomozás jegyzőkönyve betekintést nyújt egy apró falu politikai életébe. Pályázat-ügyben a KDNP frakció titkára hívja a helyi vállalkozót, ő disznóvágás közben riasztja a polgármestert, majd azt is megbeszélik, hogy ki nem szereti a Fideszt a faluban.

Ács Dániel
bűnügy

Szociális szövetkezettel is lehet EU-s milliárdokat elsíbolni

Pócs János volt jászapáti polgármester is a történet szereplője.

kasnyikm
bűnügy

Álláshalmozásért méltatlansági eljárást kezdeményeznek Keszthely fideszes polgármestere és alpolgármestere ellen

Miután a 24 rákérdezett az összeférhetetlenségre, Nagy Bálint és Vozár Péterné lemondott a céges megbízásairól.

Herczeg Márk
POLITIKA

Szalay-Bobrovniczky anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása” miatt hozott létre egy új alapítványt

A honvédelmi miniszter vagyonkezelő alapítványa „Per Ensem” néven fut, ami annyit tesz: kard által.

Mészáros Juli
PÉNZ