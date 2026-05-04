A gilvánfai tanoda roma vezetőjét jelöli parlamenti alelnöknek a Tisza

A bizottsági elnökök után a három, általuk jelölt országgyűlési alelnököt is megnevezte a Tisza:

dr. Rák Richárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz;

dr. Hallerné dr. Nagy Anikó soproni ügyvédet;

és Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt, a gilvánfai tanoda vezetőjét.

A három tiszás országgyűlési alelnök közül ketten: Kőszegi Krisztián és Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó. Dr. Rák más program miatt nincs a fotón.

Kőszegi Krisztián egyike a Tisza mandátumot szerzett négy roma képviselőjének. Idáig a magyarszéki általános iskolában tanított, és mellette kilenc éve vezeti a gilvánfai tanodát az ország egyik legnehezebb helyzetű térségében, az Ormánságban.

„Elegem van abból, hogy a cigányságot még mindig alamizsnára szoruló, kiszolgáltatott tömegként mutatják be... A cigányság nem statiszta egy politikai kampányfilmben. Emberek vagyunk, álmokkal, munkával, tudással és jövővel. És ideje ezt végre komolyan venni”

– írta a választás előtt egy bejegyzésében a cigánysorra szánt osztogatás és szavazatvásárlás kapcsán.

Kép a gilvánfai tanodából, középen Kőszegi Krisztián. Fotó: Facebook / Kőszegi Krisztián

A Tisza azt már korábban bejelentette, hogy az Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest jelöli.