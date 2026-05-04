Autó hajtott a gyalogosok közé Lipcsében, két halott és húsz sebesült van

Ketten meghaltak és többen megsérültek hétfő délután Lipcse belvárosában, amikor egy autó a gyalogosok közé hajtott egy belvárosi sétálóutcán. Még nem tudni, hányan sérültek meg, de több mentőautó és egy mentőhelikopter is a helyszínen van.

Az első rendőrségi információk szerint az incidens a Grimmaische Straßén történt, Lipcse egyik központi bevásárlóutcáján.

Hivatalosan még meg nem erősített hírek szerint két halálos áldozat is van.

A Leipziger Volkszeitung szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy húsz sérült is lehet, többeknek közülük súlyos az állapota. A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy balesetről vagy szándékos támadásról van-e szó, de a sofőrt elfogták.

FRISSÍTÉS

Axel Schuh lipcsei tűzoltóparancsnok is megerősítette, hogy két halálos áldozat és húsz sebesült van. Elmondása szerint negyven tűzoltó és ugyanannyi mentős, valamint két mentőhelikopter van a helyszínen.